Le PDG de la banque d’investissement sujette à la fraude, JP Morgan, a envoyé une lettre annuelle exhortant les autres mégacorporations à agir en tant que «citoyens communautaires responsables» et à développer une «politique publique forte». Les banques légifèrent – qu’est-ce qui pourrait mal tourner?

La lettre annuelle aux actionnaires de Jamie Dimon conseillait aux investisseurs d’agir en tant que « citoyen responsable de la communauté[s] » et devenir « pleinement engagé« pour résoudre les problèmes du monde. La missive de 66 pages, publiée mercredi, a identifié le changement climatique, le développement économique, l’inégalité raciale et la pauvreté comme des problèmes que les entreprises devraient s’atteler à résoudre – sans parler du nombre de ces entreprises qui ont contribué à leur création. mêmes problèmes en premier lieu.

Le PDG s’est longuement félicité pour les bonnes actions de sa banque pendant la pandémie, notamment en accordant des prêts au logement et des financements à d’autres entreprises, affirmant même que « de nombreuses entreprises, grandes et petites, n’auraient peut-être pas survécu si JPMorgan Chase n’avait pas déployé des efforts extraordinaires pour les aider.«

Dimon a également accusé la politique du gouvernement de limiter la capacité du pays à atteindre son « potentiel de sortie maximum.«





Mais les choses s’amélioraient, insista Dimon. Non seulement les États-Unis allaient-ils connaître une énorme poussée de prospérité, mais le boom pourrait durer des années, grâce à « excès d’épargne, nouvelles économies de relance, dépenses déficitaires énormes, plus [quantitative easing]« et un »nouvelle facture d’infrastructure« . De plus, le véritable déluge de vaccins Covid-19 surfe sur la vague de »un vaccin réussi et euphorie » créer un « boom« économie qui pourrait fonctionner jusqu’en 2023, menée par »consommateursLa Réserve fédérale a fait écho aux prévisions de la banque privée, suggérant que la croissance économique américaine pourrait atteindre 6,5% cette année – la croissance la plus rapide depuis 1984.

Loin d’être rompu pour de bon, comme l’ont concédé tant de condamnations autour de l’élection de 2020 »,La démocratie« avait encore un peu de vie dedans, a suggéré Dimon. Le gouvernement et ses partenaires privés ne laisseraient sûrement pas les États-Unis pour toujours aux mains de sociétés incroyablement riches comme le gestionnaire d’actifs BlackRock, qui (évalué à 8,67 billions de dollars à la fin janvier) -une partie insignifiante de la plupart des grandes entreprises et définit la politique pour plus. Au lieu de cela, « faire des compromis [with the world’s largest investment fund] est un principe fondamental de la démocratie« Etant donné que l’adhésion de BlackRock à son nouveau« devoir civique »implique de se fixer une politique, Dimon ne voit apparemment aucun problème à suivre ses traces. »Les capacités extraordinaires des entreprises sont encore plus puissantes lorsqu’elles sont utilisées en collaboration avec les capacités des gouvernements, « A déclaré Dimon, arguant que c’était parce que Washington ne pouvait pas obtenir »grosses choses« fait – peu importe que les banques ont tendance à choisir les candidats, ce qui implique le partisan »embouteillage« il se plaignait était fabriqué par conception.

Dimon a également survolé les milliards de renflouements que sa société avait prêtés pour acheter la banque en faillite Washington Mutual et la banque de courtage défunte Bear Stearns en 2008, pour insister plus tard, en espèces en toute sécurité, que son entreprise n’avait pas besoin de cet argent. En novembre 2013, JPMorgan a payé le règlement le plus important de l’histoire des États-Unis entre un gouvernement et une société, en créant plus de 13 milliards de dollars liés à la vente de créances hypothécaires irrécouvrables. Et le dirigeant a soigneusement contourné toute discussion sur la manne que son entreprise avait reçue des divers plans de relance de Covid-19.

Il a même pleuré quelques larmes de crocodile pour la Réserve fédérale, déplorant que « la politique monétaire soit si critique pour notre pays que la Fed doit nécessairement subjuguer et sacrifier la politique réglementaire pour atteindre ses objectifs de politique monétaire », souhaitant apparemment que la Fed puisse jeter toute la prudence réglementaire. au vent, apportant beaucoup plus de bénéfices aux banques.

«Rien de tel que ce qui est arrivé aux banques pendant la Grande Récession ne peut se reproduire», a-t-il poursuivi, passant sous silence le fait que la dette américaine est désormais plus importante que l’ensemble de son économie, les dépenses militaires dépassent 1 billion de dollars par an, et le seul La raison pour laquelle cette information n’est pas griffonnée sur les premières pages de tous les journaux américains est un gentlemen’s agreement pour ne pas dire aux passagers du Titanic que leur bateau est en train de couler. On pensait que la dette des États-Unis à la fin de 2020 était plus importante que l’ensemble de son économie, ce n’était pas une position enviable à occuper – d’autant plus que l’économie continue de glisser vers le bas aux mains de deux administrations successives dont le seul point commun était leur affection pour l’ex -secrétaire au trésor Steve Mnuchin, malgré le fait qu’il soit soupçonné de fraude hypothécaire.





La responsabilité sociale des entreprises a été un gros problème ces derniers temps, d’abord avec la pandémie de Covid-19 et plus tard lorsque la société de relations publiques Edelman a révélé que seules les entreprises avaient réussi à garder la population – en particulier les Américains – leur faire confiance. La capacité des grandes entreprises à maintenir leur performance comparativement élevée aux côtés des politiciens et des médias peut sembler déconcertante, étant donné que les politiciens et les médias s’effondreraient sans les largesses des entreprises, mais Dimon sait mieux que de regarder un cheval de cadeau dans la bouche.

Le PDG a ajouté avec précaution son soutien au fait que l’inégalité des revenus fait partie de ce qui détruit les États-Unis, mais il a réparti le blâme du mieux qu’il pouvait, pour « gouvernement, entreprise et société civile.« Ces entités devraient »travailler ensemble avec un objectif commun« au lieu de se concurrencer pour se déchirer à chaque occasion possible. Le problème du pays, décida-t-il, était son refus de participer ne serait-ce qu’à un moment d’introspection – une conclusion riche de la tête de l’une des plus grandes banques américaines. Dimon a même appelé les militaires pour être une éponge vorace absorbant toutes les ressources qui n’ont pas été immédiatement revendiquées et qui se sont prononcées pour un salaire minimum de 15 $ – un refrain commun apparemment calculé pour se faire aimer des masses brandissant une fourche, comme il l’a déjà dit et n’a rien fait pour l’amener à propos de.

« Bien que le gouvernement fasse bien certaines choses, personne ne croit qu’il fait bien la plupart des choses ou qu’il rend compte honnêtement de ce qu’il fait», A expliqué Dimon, dans un rare moment de vérité qui ne disait rien sur ce que sa banque ferait pour changer les problèmes du pays.Nous lançons simplement nos mains dans la frustration. «

