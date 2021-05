JPMorgan Chase nomme deux femmes cadres pour diriger une banque de consommation

JPMorgan Chase a nommé Marianne Lake et Jennifer Piepszack pour diriger la vaste banque de consommation de l’entreprise après que son directeur de longue date a annoncé sa retraite.

Lake, l’ancien directeur financier de la banque qui a récemment occupé le poste de directeur des prêts à la consommation, et l’actuel directeur financier Piepszack dirigeront conjointement la division, a déclaré mardi JPMorgan, basé à New York, dans un communiqué. déclaration. Ils relèveront de Gordon Smith jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite à la fin de l’année, a déclaré la société.

Cette décision renforce la planification de la relève du PDG Jamie Dimon, qui a été une priorité du conseil à l’âge de 65 ans. Les deux femmes cadres sont considérées comme des pionnières pour finalement succéder à Dimon. Avec cette décision, ils auront une vaste expérience dans la gestion d’entreprises clés, ainsi que des postes en tant que chefs des finances.

« Nous avons la chance d’avoir deux cadres aussi superbes, Marianne et Jenn – ils sont tous deux des exemples de notre banc de gestion extrêmement talentueux et profond », a déclaré Dimon dans le communiqué. « Les deux ont fait leurs preuves dans leur travail avec succès dans toute l’entreprise et sont tous deux bien connus et respectés dans le secteur financier pour leur caractère et leurs capacités exceptionnels. »

Pendant des années, chaque fois qu’il était interrogé sur son intention de quitter son poste de PDG, Dimon a répondu qu’il était dans cinq ans. Cela a coïncidé avec le départ de quelques cadres qui avaient été considérés comme des successeurs potentiels de Dimon. Mais la planification de la relève est devenue plus urgente ces dernières années, et l’année dernière, Dimon a eu un appel rapproché qui nécessitait une chirurgie cardiaque d’urgence.

Le remaniement laisse Daniel Pinto, qui avait été coprésident et co-directeur des opérations avec Smith, en tant que seul propriétaire de ces titres, ainsi que ses responsabilités à la tête de la division massive de la société à Wall Street. Pinto et Smith avaient pris le contrôle de JPMorgan l’année dernière tandis que Dimon se remettait de la chirurgie.

La banque a nommé Jeremy Barnum, responsable de la recherche mondiale pour la banque de financement et d’investissement, au poste de directeur financier pour succéder à Piepszak. La nouvelle a été rapportée plus tôt par le Wall Street Journal.

Dans la déclaration, Dimon a fait l’éloge de Smith, l’appelant « l’une des meilleures embauches que j’ai jamais faites » et disant qu’il était « immensément reconnaissant » pour le travail qu’il avait fait à la banque.