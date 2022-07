JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Conagra Brands et plus

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

JPMorgan Chase – Les actions de JPMorgan Chase ont chuté de 3,49% et ont atteint un creux de 52 semaines après que la banque a annoncé des résultats trimestriels qui ont dépassé les attentes des analystes, alors que la banque a constitué des réserves pour les créances douteuses. Le PDG Jamie Dimon a déclaré que l’inflation élevée, la baisse de la confiance des consommateurs et les tensions géopolitiques sont susceptibles de nuire à l’économie mondiale à l’avenir. La banque a également annoncé qu’elle suspendrait temporairement les rachats d’actions.

Goldman Sachs – Les actions de Goldman Sachs ont chuté de 2,95 % à la suite des résultats décevants de JPMorgan et Morgan Stanley. La banque doit publier ses propres résultats trimestriels lundi.

Marques Conagra – Le stock de produits alimentaires a chuté de 7,25% après que les résultats trimestriels de Conagra ont révélé que le volume des ventes de l’entreprise avait diminué. En d’autres termes, la croissance des revenus provient de la composition des ventes et des augmentations de prix. Les bénéfices et les revenus de Conagra pour le trimestre précédent ont été proches des attentes des analystes.

First Republic Bank – Les actions ont augmenté de 1,77% après que la banque a annoncé des bénéfices qui ont dépassé les attentes en termes de haut et de bas. First Republic Bank a enregistré un bénéfice de 2,16 dollars par action sur des revenus de 1,5 milliard de dollars. Les analystes s’attendaient à un bénéfice de 2,09 dollars par action sur des revenus de 1,47 milliard de dollars, selon les estimations consensuelles de FactSet.

Cisco – Les actions de Cisco ont chuté de près de 1 % après que JPMorgan a rétrogradé l’action de surperformer à neutre. La banque a également recommandé aux investisseurs de se tourner vers un “fournisseur plus diversifié” tel que son rival Juniper Networks.

Actions énergétiques – Le secteur de l’énergie a mené les pertes dans le S&P 500, glissant de plus de 3 %. Les actions d’Halliburton, Diamondback Energy, Marathon Oil, Coterra Energy et Chevron ont toutes clôturé en baisse.

Costco – Les actions du détaillant Costco ont bondi de 4% après que la Deutsche Bank a mis à niveau le stock à acheter et augmenté son objectif de prix à 575 $ à partir de 525 $. Deutsche a déclaré que Costco est “l’un des opérateurs les plus cohérents de notre groupe, et ses gains de trafic constants et ses taux de renouvellement d’adhésion élevés servent de différenciateurs clés dans un contexte de plus en plus incertain”.

– Sarah Min et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage