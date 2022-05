JPMorgan Chase, Gap, VMWare et plus

Les gens passent le JP Morgan Chase & ; Co. Siège social dans le quartier de Manhattan à New York.

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

JPMorgan Chase – JPMorgan a augmenté de 6,2% après que la banque a déclaré qu’elle prévoyait d’atteindre ses objectifs de rendement clés plus tôt que prévu grâce à la hausse des taux d’intérêt, ce qui a stimulé son activité de prêt. D’autres banques figuraient également parmi les meilleurs gagnants lundi. Citi et Bank of America ont obtenu une augmentation de 6 % chacune, et Wells Fargo a ajouté 5 %. Les banques ont tendance à profiter de la hausse des taux, ce qui permet des marges et des bénéfices plus élevés.

Starbucks – Les actions de la chaîne mondiale du café ont légèrement augmenté après que la société a annoncé qu’elle quitterait le marché russe au milieu de l’invasion de l’Ukraine par le pays, rejoignant des sociétés comme McDonald’s, Exxon Mobil et British American Tobacco pour se retirer complètement du pays. Starbucks possède 130 emplacements en Russie, qui représentent moins de 1 % du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise.

Gap – Les actions ont chuté de 5,5% après que Gap a été déclassé par Citi avec une série d’autres sociétés de vêtements, telles qu’Abercrombie and Fitch et Children’s Place, affirmant que les rapports sur les résultats de la semaine dernière devraient servir de “réveil” aux détaillants. Les actions d’Abercrombie and Fitch ont chuté de près de 2 %, celles de Children’s Place de 4 %.

Electronic Arts – Les actions d’Electronic Arts ont augmenté de 2,3% après l’annonce d’une vente ou d’une fusion. Walt Disney, Apple et Amazon auraient eu des entretiens avec le fabricant de jeux vidéo.

Eli Lilly – L’action d’Eli Lilly a augmenté de 1,25%, SVB Securities ayant déclaré que le médicament contre le diabète du fabricant de médicaments “changeait la donne” et pourrait apporter plus de gains à l’action.

VMWare – Le stock de cloud a bondi de plus de 24,8% après plusieurs rapports indiquant que VMWare est en pourparlers avancés pour être acquis par le fabricant de puces Broadcom. Les actions de Broadcom ont chuté de 3,1 %.

Autodesk — Les actions d’Autodesk ont ​​chuté de 4,1 % après que la Deutsche Bank a rétrogradé la société de logiciels pour ne pas acheter et réduire son objectif de cours. Deutsche a également déclaré qu’il anticipait des résultats mitigés pour le premier trimestre d’Autodesk.

Emergent BioSolutions – Emergent BioSolutions a bondi de 3,8% alors que la société des sciences de la vie fabrique un vaccin contre la variole qui peut être utilisé pour empêcher la propagation du monkeypox.

Porch Group – Les actions de la société de services à domicile ont gagné 5,4% après que JPMorgan a lancé une couverture avec une note surpondérée, affirmant que Porch Group s’est différencié grâce à sa stratégie interentreprises.

– Tanaya Macheel, Yun Li, Hannah Miao et Sarah Min de CNBC ont contribué au reportage