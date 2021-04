JPMorgan Chase convoque ses employés américains au bureau, au moins à temps partiel.

La plus grande banque américaine en termes d’actifs a déclaré mardi aux travailleurs qu’elle augmentait le nombre d’employés autorisés dans les bureaux et que les bâtiments seraient ouverts à tous les employés le 17 mai, sous réserve d’une limite d’occupation des bâtiments de 50%.

« Nous nous attendons à ce que d’ici début juillet, tous les employés basés aux États-Unis soient au bureau selon un calendrier de rotation cohérent, également soumis à notre plafond d’occupation actuel de 50% », a déclaré la banque dans une note, rapportée plus tôt par Bloomberg News. « En gardant ce délai à l’esprit, vous devriez commencer à prendre les dispositions nécessaires pour vous aider à réussir votre retour. »

Le PDG Jamie Dimon a déclaré dans une webémission la semaine dernière que l’entreprise ne pouvait pas encore exiger que les employés soient vaccinés avant de retourner au bureau. La société a eu des employés travaillant dans des bureaux pendant la majeure partie de la pandémie, en particulier ceux qui occupaient des postes commerciaux.

Voici le mémo complet de JPMorgan:

Chers collègues,

Tout au long de la pandémie, nos bâtiments et nos succursales aux États-Unis sont restés ouverts et ont fonctionné en toute sécurité pour nos employés essentiels, à qui nous restons extrêmement reconnaissants. Dans notre message précédent, nous avons dit que nous attendions avec impatience de vous retrouver au bureau pendant les mois de printemps et d’été. Alors que les États-Unis dépassent leur objectif de plus de 200 millions de vaccins contre le COVID-19 administrés et que de plus en plus de villes et d’États lèvent les restrictions, nous ouvrirons nos bureaux américains à tous les employés le lundi 17 mai, sous réserve de notre plafond d’occupation actuel de 50%.

Nous vous souhaitons la bienvenue le mois prochain afin que vous puissiez vous sentir à l’aise de retourner dans un environnement de bureau. Sachant que cela peut prendre un certain temps, nous nous attendons à ce que d’ici début juillet, tous les employés basés aux États-Unis soient au bureau selon un horaire de rotation cohérent, également soumis à notre plafond d’occupation actuel de 50%. En gardant ce délai à l’esprit, vous devriez commencer à prendre les dispositions nécessaires pour vous aider à réussir votre retour. Chaque secteur d’activité travaillera avec ses gestionnaires et ses responsables locaux pour déterminer un calendrier approprié. Nos succursales et nos bureaux à l’extérieur des États-Unis continueront de suivre leurs processus établis.

Alors que nous vous souhaitons la bienvenue dans les mois à venir, vous devez être convaincu que nous continuerons à:

Suivez toutes les restrictions et tous les mandats du gouvernement et soyez prêt à suspendre ou à annuler votre retour si nécessaire.

Maintenir un plafond d’occupation de 50% – au moins jusqu’à ce que le CDC révise ses directives de distanciation sociale.

Appliquez nos protocoles de santé et de sécurité reconnus par l’industrie, y compris nos normes élevées de nettoyage et de filtration de l’air, le port de masque et les exigences de contrôle de santé quotidien.

Fournissez des informations et des ressources pour vous aider à vous faire vacciner, car nous savons que le fait de se faire vacciner signifie moins de risque de propagation du virus à nos familles, amis et collègues. Il est également important de noter que même si nous vous encourageons fortement à vous faire vacciner, une vaccination n’est pas nécessaire pour retourner au bureau à ce moment.

Fournissez une formation et des ressources pour vous aider à naviguer dans le nouvel environnement de bureau.

Nous savons que beaucoup d’entre vous sont ravis de revenir, mais nous savons aussi que pour certains, l’idée de venir régulièrement est un changement que vous devrez gérer. Veuillez commencer à discuter de votre retour avec votre responsable et prendre les dispositions nécessaires.

Plus de détails sur le retour au bureau vous seront fournis dans les jours et semaines à venir pour vous aider à vous préparer. Nous savons que vous avez des questions, et de nombreuses réponses peuvent être trouvées dans les liens ci-dessous.