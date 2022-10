JPMorgan Chase dévoile une plateforme de paiement pour les propriétaires et les locataires

En conséquence, environ 78% sont toujours payés à l’aide de chèques et de mandats à l’ancienne, selon JPMorgan. Plus de 100 millions d’Américains paient un total de 500 milliards de dollars par an en loyer, a indiqué la banque.

Alors que les paiements numériques ont régulièrement repris En plus des transactions mondiales, dopées ces dernières années par la pandémie, il est un coin du commerce où le papier règne encore en maître : le chèque de loyer mensuel. En effet, le marché est très fragmenté, la plupart des 12 millions de propriétaires immobiliers du pays gérant des portefeuilles plus petits de moins de 100 unités.

La banque pilote une plate-forme qu’elle a créée pour les propriétaires et les gestionnaires immobiliers qui automatise la facturation et la réception des paiements de loyer en ligne, selon Sam Yên directeur de l’innovation de JPMorgan la Banque commerciale division.

JPMorgan Chase parie que les propriétaires et les locataires sont enfin prêts à abandonner les chèques papier et à adopter les paiements numériques.

JPMorgan a passé les dernières années à travailler sur le logiciel, appelé Story, qui est destiné à devenir à terme une solution de gestion immobilière tout-en-un.

Ils visaient d’abord à améliorer le processus de perception des loyers car c’est « le processus le plus chronophage qui existe aujourd’hui pour un propriétaire-exploitant immobilier », selon Kurt Stuartqui gère les prêts commerciaux à terme de JPMorgan pour la région du Nord-Est.

En plus d’avoir à collecter manuellement les chèques papier et à les déposer, les propriétaires s’appuient généralement sur des logiciels vieux de plusieurs décennies, notamment Microsoft est Excel et Intuitif ‘s QuickBooks pour gérer leurs entreprises, a déclaré Yen. De nouvelles options plus adaptées au secteur immobilier ont est apparu ces dernières années avec des noms comme Buildium et TurboTenant. Aucun n’est encore dominant, selon l’exécutif.

L’histoire “donnera [property owners and managers] beaucoup plus de visibilité sur l’ensemble de leur portefeuille pour voir exactement ce qui a été payé et ce qui n’a pas été payé », a déclaré Yen.