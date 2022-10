JPMorgan Chase, Albertsons, Tesla, Beyond Meat, Delta et plus

Les avions de passagers de Delta Airlines sont photographiés à l’extérieur du terminal C de 1,3 million de pieds carrés de 4 milliards de dollars nouvellement achevé de Delta Airlines à l’aéroport LaGuardia de New York, le 1er juin 2022.

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux vendredi à midi.

Albertson – Les actions du propriétaire de Safeway ont chuté de 7% à la nouvelle que Kroger a accepté d’acheter Albertsons dans le cadre d’un accord évalué à 24,6 milliards de dollars, soit 34,10 dollars par action. Kroger Les actions de ont glissé de 4,8 %.

JPMorgan Chase — La banque a gagné 2,8 % après avoir dépassé les estimations du dernier trimestre. JPMorgan Chase a déclaré que le revenu net d’intérêts avait bondi de 34% à 17,6 milliards de dollars au cours de la période en raison de taux plus élevés.

Morgan Stanley – L’action de Morgan Stanley a chuté de 4,6 % après que la banque a publié des bénéfices au troisième trimestre plus faibles que prévu. Les revenus ont également été inférieurs aux attentes en raison d’un déclin de la banque d’investissement.

Citigroup – Citigroup a augmenté de plus de 1% après que ses revenus du troisième trimestre aient augmenté plus que prévu par les analystes, aidés par la hausse des taux d’intérêt. Le bénéfice par action de Citi a également dépassé les attentes de Wall Street. Cependant, ses bénéfices ont chuté de 25% par rapport à la période de l’année précédente, car elle a augmenté ses provisions pour pertes sur créances et la banque d’investissement s’est effondrée.

Wells Fargo — L’action bancaire a augmenté de 3 % après que Wells Fargo a annoncé des bénéfices et des revenus trimestriels supérieurs aux attentes des analystes. Les chiffres élevés sont survenus même après que Wells a mis de côté 784 millions de dollars pour les pertes sur créances. Le PDG Charlie Scharf a déclaré que la banque était bien placée pour continuer à bénéficier de taux plus élevés.

Delta Airlines – La compagnie aérienne a obtenu une augmentation de 3% après que Cowen a augmenté ses actions, citant la reprise de l’industrie du voyage, qui a connu une augmentation des voyages d’affaires et internationaux avec l’assouplissement des restrictions pandémiques.

Nasdaq — L’action de l’opérateur boursier a chuté de 5 % à la suite d’un double déclassement pour sous-performer par Bank of America. Parmi les raisons de la dégradation, la banque a cité la valorisation des primes du Nasdaq et les vents contraires de 2023 qui devraient probablement peser sur le bénéfice par action.

Au-delà de la viande – Les actions ont diminué de 6,8% après que Beyond Meat a annoncé son intention de supprimer 19% de ses effectifs alors que l’entreprise de viande à base d’usine lutte contre la baisse des ventes. Plusieurs hauts dirigeants partent, dont le directeur de l’exploitation Doug Ramsey – qui a été arrêté après avoir prétendument mordu le nez d’un homme.

Tesla – Les actions de Tesla ont chuté de plus de 6 % après qu’un analyste de Wells Fargo a réduit son objectif de prix sur le stock de véhicules électriques à 230 $ contre 280 $ par action. L’analyste a cité des inquiétudes concernant des taux d’intérêt plus élevés pour la réduction cible.

Groupe UnitedHealth – Les actions de l’assureur maladie ont augmenté de 1,2% après que la société a signalé un battement à la fois du chiffre d’affaires et du résultat net pour le troisième trimestre, aidé par la baisse des coûts des tests et des traitements liés à Covid. UnitedHealth a également relevé ses perspectives financières.

Banque américaine – Les actions de US Bancorp ont augmenté de 3,7 % après que les bénéfices de la banque au troisième trimestre aient dépassé les attentes des analystes de Wall Street. La société a déclaré un bénéfice par action de 1,18 $, hors éléments, contre une estimation de StreetAccount de 1,15 $, et 6,33 milliards de dollars de revenus, contre une estimation de StreetAccount de 6,24 milliards de dollars.

Nutanix – Les actions ont bondi de 23,1% sur un rapport du Wall Street Journal selon lequel il explore une éventuelle vente après avoir reçu des intérêts de rachat. La société de cloud computing ciblerait les sociétés de capital-investissement et les rivaux de l’industrie comme acheteurs potentiels.

Services financiers PNC — Le titre financier a chuté d’environ 1 % malgré un rapport sur les bénéfices plus fort que prévu. La hausse des rendements sur les actifs productifs d’intérêts et la croissance des prêts ont alimenté une augmentation des revenus nets d’intérêts de la banque, mais PNC a déclaré avoir connu une baisse des revenus de commissions.

Banque de la Première République — L’action bancaire a chuté de plus de 14 % après que First Republic a publié ses résultats du troisième trimestre. La marge nette d’intérêts de la banque est inférieure aux prévisions de StreetAccount, tout comme les revenus globaux de la société pour le trimestre.

ViaSat – Les actions de la société Internet par satellite ont chuté de près de 1% après que le régulateur britannique de la concurrence a lancé une enquête approfondie sur l’accord de 7,3 milliards de dollars de ViaSat pour acheter son rival britannique Inmarsat. L’Autorité de la concurrence et des marchés craint que le rachat ne rende plus difficile pour les concurrents de faire des affaires dans le secteur de l’aviation et entraîne une hausse des prix du Wi-Fi à bord des vols en avion.

Howard Hughes Corp . – L’action de Howard Hughes a bondi de 4 % après Pershing Square Intl. offert pour 6,34 millions d’actions à un prix pouvant atteindre 60 $ par action.

Northop Grumman – Le titre de la défense a perdu 6% vendredi dans le cadre d’une dégradation à neutre par JPMorgan. La banque a cité la récente surperformance de Northop Grumman comme raison de ce changement.

