Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, a subi une déchirure aortique en mars qui a failli le tuer

JPMorgan Chase a tenu des pourparlers de crise pour mettre en œuvre son « Jamie se fait frapper par un plan de bus » lorsque le PDG Jamie Dimon a subi une déchirure de la muqueuse aortique en mars, a-t-il révélé.

Le 5 mars, Dimon, 65 ans, dit qu’il a « ressenti » la blessure au cœur alors qu’il était chez lui avec sa femme Judy dans l’Upper East Side à Manhattan.

‘Je l’ai senti. Je pensais l’avoir entendu », a déclaré Dimon au Wall Street Journal dans une interview jeudi.

Elle l’a emmené à l’hôpital où les médecins ont confirmé que la moitié de son sang ne recevait pas assez de sang.

Dimon devait être à la cathédrale St Patrick pour assister aux funérailles du PDG de General Electric Jack Welch à l’époque.

Il a informé sa secrétaire et l’avocat principal de la banque puis s’est dirigé vers une opération risquée de sept heures pour y remédier.

Pendant qu’il était opéré, les dirigeants de la banque se sont réunis pour discuter de ce qui se passerait s’il ne survivait pas.

Cela impliquait de faire voler Daniel Pinto, la banque d’entreprise et d’investissement de JPMorgan basée à Londres, du jour au lendemain.

Gordon Smith, responsable des opérations consommateurs de la banque, a également été appelé à participer aux discussions.

Dans son interview, Dimon n’a pas révélé comment ces discussions se sont terminées.

La banque a fait une déclaration à l’époque pour informer le personnel et la presse de la chirurgie de Dimon. Il a été signé par Pinto et Smith, signe qu’ils usurperaient conjointement Dimon dans le pire des cas.

Après l’opération, les médecins s’attendaient à ce que Dimon soit inconscient pendant au moins deux jours.

Dimon avec ses filles et sa femme. Ils entouraient son lit d’hôpital lorsqu’il s’est réveillé tôt de la chirurgie en mars et a demandé à être retiré d’un ventilateur.

Il les a surpris en se réveillant des heures après sa sortie de chirurgie. Il a exigé qu’il soit retiré du ventilateur.

En quelques jours, il était à la maison et il a été autorisé à commencer à travailler à temps plein, à domicile, la première semaine d’avril.

À ce moment-là, la pandémie avait fait des ravages sur les marchés mondiaux et provoqué une flambée du chômage.

JPMorgan Chase était, avec d’autres banques, convaincu de la dévastation imminente d’une récession brutale.

Dimon a révélé dans son interview que ce qu’ils ont vu était surprenant; au lieu de dépenser plus, les clients remboursaient leurs dettes de carte de crédit et économisaient de l’argent.

C’était un indicateur, a-t-il dit, du premier plan de relance qui a donné aux Américains jusqu’à 1 200 $.

Lorsque l’argent de ce paquet s’est épuisé, les économies ont chuté des deux tiers.

Dimon est retourné au siège de la banque en juin pour travailler presque tous les jours. La plupart des autres employés ont continué à travailler à domicile. Sur la photo, quelqu’un entre dans le bâtiment en septembre

Dimon a publié une note à l’échelle de l’entreprise disant que la pandémie avait révélé à quel point le monde était injuste et à quel point il se consacrait à la corriger.

Appelant cela un « appel au réveil », il a écrit: « J’espère sincèrement que nous utiliserons cette crise comme catalyseur pour reconstruire une économie qui crée et entretient des opportunités pour un nombre considérablement plus grand de personnes, en particulier celles qui ont été laissées pour compte pendant trop longtemps. .

«Les derniers mois ont mis à nu le fait que, même avant que la pandémie ne frappe, beaucoup trop de gens vivaient à la limite.

« Malheureusement, les communautés à faible revenu et les personnes de couleur sont les plus durement touchées, ce qui exacerbe les inégalités sanitaires et économiques qui étaient déjà prononcées de manière inacceptable avant que le virus ne prenne le dessus.

«Une économie inclusive – dans laquelle l’accès aux opportunités est généralisé – est une économie plus forte et plus résiliente.