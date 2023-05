JPMorgan Chase a supprimé environ 500 emplois dans les technologies et les opérations

Siège social de JPMorgan Chase & Co. à New York, États-Unis, le mercredi 18 janvier 2023.

JPMorgan Chase supprimé environ 500 postes cette semaine, principalement parmi les groupes de technologie et d’exploitation, selon des personnes au courant du déménagement.

Les coupes ont été réparties entre les principales divisions de la banque de détail et commerciale, la gestion d’actifs et de patrimoine et sa banque d’entreprise et d’investissement de la société basée à New York, ont déclaré les personnes, qui ont refusé d’être identifiées en parlant de questions de personnel.

Comme de nombreuses sociétés financières, JPMorgan réduit périodiquement le personnel au cours de l’année, même s’il embauche des milliers de travailleurs supplémentaires pour occuper des postes. La banque compte environ 13 000 postes ouverts, a déclaré l’une des personnes.

Sous la direction du PDG Jamie Dimon, JPMorgan est en mode de croissance ces derniers temps, plus récemment en acquérant la banque régionale en faillite First Republic dans le cadre d’un accord négocié par le gouvernement. Cette semaine, JPMorgan postes offerts à environ 85% des quelque 7 000 travailleurs de la Première République.

JPMorgan avait 296 877 employés au 31 mars, 8 % de plus qu’un an plus tôt.

La banque a refusé de commenter ses décisions en matière de personnel.