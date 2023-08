JPMorgan annule l’appel à la récession même avec des risques « très élevés »

Vendredi, les économistes de JPMorgan Chase ont renié leur appel à la récession, rejoignant un chœur grandissant de Wall Street qui pense désormais qu’une contraction n’est plus inévitable.

Tout en notant que les risques sont encore élevés et que la croissance à venir devrait être lente, les prévisionnistes de la banque pensent que le flux de données indique qu’un atterrissage en douceur est possible. Cela survient malgré une série de hausses de taux d’intérêt promulguées dans l’intention expresse de ralentir l’économie et plusieurs autres vents contraires importants.

Michael Feroli, économiste en chef de la plus grande banque du pays, a déclaré à ses clients que les mesures récentes indiquaient une croissance d’environ 2,5 % au troisième trimestre, par rapport aux prévisions précédentes de JPMorgan pour une expansion de seulement 0,5 %.

« Compte tenu de cette croissance, nous doutons que l’économie perde rapidement suffisamment d’élan pour glisser dans une légère contraction dès le prochain trimestre, comme nous l’avions précédemment prévu », a écrit Feroli.

Parallèlement aux données positives, il a souligné la résolution de l’impasse du plafond de la dette au Congrès ainsi que l’endiguement d’une crise bancaire en mars comme des vents contraires potentiels qui ont depuis été éliminés.

En outre, il a noté des gains de productivité, dus en partie à la mise en œuvre plus large de l’intelligence artificielle, et une amélioration de l’offre de main-d’œuvre même si l’embauche a ralenti ces derniers mois.

Risque de taux

Cependant, Feroli a déclaré que le risque n’était pas complètement hors de propos. Plus précisément, il a cité le danger de la politique de la Fed qui a vu 11 hausses de taux d’intérêt mises en œuvre depuis mars 2022. Ces augmentations ont totalisé 5,25 points de pourcentage, mais l’inflation se maintient toujours bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la banque centrale.

« Bien qu’une récession ne soit plus notre scénario modal, le risque d’un ralentissement est toujours très élevé. Ce risque pourrait se matérialiser si la Fed n’en finit pas de relever ses taux », a déclaré Feroli. « Une autre manière dont les risques de récession pourraient se matérialiser est si les effets décalés normaux du resserrement déjà appliqué se font sentir. »

Feroli a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce que la Fed commence à réduire ses taux avant le troisième trimestre de 2024. Les prix actuels du marché indiquent que la première réduction pourrait intervenir dès mars 2024, selon Données du groupe CME.

Les prix du marché pointent également fortement vers une récession.

UN Indicateur de la Fed de New York qui suit la différence entre les rendements des bons du Trésor à 3 mois et à 10 ans indique une probabilité de 66% d’une contraction au cours des 12 prochains mois, selon une mise à jour vendredi. La soi-disant courbe de rendement inversée a été un prédicteur fiable de la récession dans les données remontant à 1959.

Changement d’humeur

Cependant, l’humeur à Wall Street a changé à propos de l’économie.

Plus tôt cette semaine, Bank of America a également jeté l’éponge sur son appel à la récession, disant à ses clients que « les récentes données entrantes nous ont fait réévaluer » les prévisions. La firme voit désormais une croissance cette année de 2%, suivie de 0,7% en 2024 et de 1,8% en 2025.

Goldman Sachs a également récemment abaissé sa probabilité de récession à 20 %, contre 25 % auparavant.

Réserve fédérale Projections du PIB en juin ont indiqué des niveaux de croissance annuels respectifs supérieurs à 1 %, 1,1 % et 1,8 %. Le président Jerome Powell a déclaré la semaine dernière que les économistes de la Fed ne pensaient plus qu’une contraction du crédit conduirait à une légère récession cette année.

– Michael Bloom de CNBC a contribué à ce rapport.