JPMorgan achète une plateforme d’investissement ESG dans le cadre de la troisième acquisition fintech de la banque de l’année dernière

JPMorgan Chase veut faire passer la tendance à l’investissement durable au niveau supérieur.

Pour ce faire, la plus grande banque américaine en actifs a accepté d’acheter OpenInvest, une start-up basée à San Francisco soutenue par Andreessen Horowitz et fondée par d’anciens employés de Bridgewater Associates, CNBC a appris en exclusivité.

Il s’agit de la troisième acquisition d’une start-up fintech par JPMorgan depuis décembre, date à laquelle la banque a racheté 55ip, une société qui automatise la construction de portefeuilles fiscalement avantageux. Ce mois-ci, JPMorgan a annoncé l’acquisition du conseiller-robot basé au Royaume-Uni, Nutmeg, pour l’aider à renforcer ses efforts de banque numérique à l’étranger.

Le PDG Jamie Dimon a déclaré l’année dernière que la banque serait « beaucoup plus agressive » dans la recherche de rachats potentiels pour l’aider à renforcer ses capacités et à repousser les menaces des acteurs de la fintech et des Big Tech. Le secteur bancaire traditionnel a commencé à perdre du terrain face à des acteurs perturbateurs à croissance rapide, notamment PayPal et Square, tandis qu’Alphabet et même le détaillant Walmart ont chacun annoncé leurs intentions dans le crédit à la consommation.

La dernière décision de la banque, pour des termes de transaction qui n’ont pas pu être déterminés, aidera les conseillers financiers de JPMorgan à personnaliser les investissements des clients dans l’ESG, la vaste catégorie qui inclut les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les fonds ESG ont attiré des afflux records cette année, portant les actifs mondiaux sous gestion à près de 2 000 milliards de dollars.

« Les clients se concentrent de plus en plus sur la compréhension de l’impact environnemental, social et de gouvernance de leurs portefeuilles et sur l’utilisation de ces informations pour prendre des décisions d’investissement qui correspondent mieux à leurs objectifs », a déclaré Mary Callahan Erdoes, PDG de la division de gestion d’actifs et de patrimoine de JPMorgan, dans un communiqué. déclaration.

OpenInvest était co-fondé en 2015 par Conor Murray, Joshua Levin et Phillip Wei pour aider les conseillers financiers, les grands gestionnaires d’actifs et les particuliers à créer des portefeuilles qui reflètent plus précisément les valeurs des investisseurs.

Plutôt que de simplement investir de l’argent dans des fonds d’investissement ESG ou d’exclure certaines sociétés d’un portefeuille d’actions, les clients peuvent utiliser OpenInvest pour créer des portefeuilles dynamiques et hautement personnalisés basés sur des valeurs. L’entreprise extrait les données de plus de 35 sources pour alimenter les moteurs de décision intégrés à ses outils.

« Grâce à la technologie, il est désormais possible, par exemple, de donner aux gens un contrôle granulaire sur la façon dont leurs valeurs sont mises en œuvre », a déclaré Murray la semaine dernière dans une interview. « Il ne s’agit pas seulement de savoir si vous vous souciez ou non de l’égalité des sexes, mais si vous souhaitez vous pencher davantage sur le congé de maternité ou l’écart de rémunération entre les sexes ou la rémunération du conseil d’administration, l’une des choses qui comptent pour le client. »