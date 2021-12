JPMorgan accepte une amende de 125 millions de dollars pour avoir laissé des employés utiliser WhatsApp pour échapper aux régulateurs

JPMorgan Chase paie une amende de 125 millions de dollars pour régler les accusations de la Securities and Exchange Commission selon lesquelles sa division de Wall Street a autorisé les employés à utiliser WhatsApp et d’autres plates-formes pour contourner les lois fédérales sur la tenue de dossiers.

La SEC a déclaré vendredi dans un communiqué que JPMorgan Securities avait reconnu des échecs « généralisés » de tenue de dossiers ces dernières années. Les employés de la banque ont utilisé des smartphones personnels et des comptes de messagerie, ainsi que des services de messagerie, y compris WhatsApp, propriété de Meta, pour traiter des affaires liées aux valeurs mobilières de janvier 2018 à novembre 2020 au moins, a déclaré le régulateur.

Les responsables de la SEC qui ont parlé aux journalistes jeudi soir ont déclaré que l’échec de JPMorgan à préserver ces conversations hors ligne violait la loi fédérale sur les valeurs mobilières et laissait le régulateur aveugle aux échanges entre la banque et ses clients.

La loi fédérale exige que les sociétés financières conservent et conservent des enregistrements méticuleux des messages électroniques entre les courtiers et les clients afin que les régulateurs puissent s’assurer que ces sociétés ne contournent pas les lois antifraude ou antitrust.

Les régulateurs de New York et de Londres ont renforcé l’application des règles de tenue de registres ces dernières années alors que les commerçants ont migré vers des plateformes de messagerie cryptées telles que WhatsApp, Signal ou Telegram.

Alors que les conversations téléphoniques et les messages sur les appareils officiels de l’entreprise et les plates-formes logicielles sont préservés, il est beaucoup plus difficile pour les services de conformité bancaire de surveiller les communications sur les applications tierces. La méthode a gagné en popularité après que deux des plus grands scandales commerciaux de l’industrie de la dernière décennie (impliquant la manipulation du Libor et des marchés des changes) reposaient sur des messages incriminés conservés dans les forums de discussion, entraînant des amendes de plusieurs milliards de dollars pour les banques.

Les commerçants de JPMorgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank et d’autres entreprises ont été congédié ou placé sur lavant-toit pour les infractions liées à la pratique. Mais l’ordonnance de la SEC révèle à quel point elle était omniprésente.

Chez JPMorgan, la pratique consistant à se déconnecter pour communiquer était à l’échelle de l’entreprise, et même les gestionnaires et les cadres supérieurs responsables de la conformité utilisaient leurs appareils personnels pour communiquer des questions commerciales sensibles, a déclaré la SEC.

L’enquête chez JPMorgan est en cours et la SEC a lancé des enquêtes similaires dans des entreprises de l’univers financier. JPMorgan a ordonné à ses commerçants, banquiers et conseillers financiers de conserver les messages liés au travail sur les appareils personnels plus tôt cette année, Bloomberg signalé en juin.

Les responsables ont refusé de fournir des détails sur l’état actuel de l’examen JPMorgan ou ceux d’autres banques.

« À mesure que la technologie évolue, il est encore plus important que les personnes inscrites s’assurent que leurs communications sont enregistrées de manière appropriée et ne sont pas menées en dehors des canaux officiels afin d’éviter la surveillance du marché », a déclaré le président de la SEC, Gary Gensler, dans un communiqué de presse.

En soulignant l’importance d’une tenue rigoureuse des dossiers, Gensler a rappelé le scandale des changes de 2013, lorsque les commerçants de plusieurs grandes banques ont utilisé des forums de discussion privés avec des noms tels que « Le Cartel » de conspirer pour fixer les taux de change afin de maximiser les profits.

Cinq des plus grandes banques du monde, dont JPMorgan, ont finalement accepté de payer plus de 5 milliards de dollars de pénalités combinées et de plaider coupable pour résoudre l’enquête.

« Les obligations en matière de livres et de registres aident la SEC à mener ses importants examens et son travail d’application », a ajouté Gensler. « Ils renforcent la confiance dans notre système. »

Alors que les responsables de la SEC ont déclaré que la pénalité de 125 millions de dollars était sa plus grosse amende pour la tenue de dossiers à ce jour, la plus grande menace pour JPMorgan pourrait être sa réputation. En s’attaquant à JPMorgan, la plus grande entreprise de Wall Street au monde en termes de chiffre d’affaires total, la SEC a mis l’industrie en garde.