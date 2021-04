La banque avait l’habitude de concentrer le recrutement sur les campus principalement sur 17 ou 18 des universités les plus prestigieuses, dont Princeton et l’Université de Pennsylvanie, a-t-il déclaré. Bien que les étudiants de ces écoles soient toujours très recherchés, le processus a souvent conduit à des candidats ayant des antécédents similaires à ceux des employés qui avaient déjà obtenu leur diplôme dans les écoles.

L’une des raisons pour lesquelles la banque fait des progrès est l’utilisation de deux logiciels qui aident les recruteurs à sélectionner plus de candidats qu’auparavant, selon Rob Walke , responsable mondial du recrutement campus pour la banque de financement et d’investissement.

Le déménagement chez JPMorgan pourrait finalement commencer à changer la composition de Wall Street, qui pendant des décennies a été principalement un bastion pour les hommes blancs, en particulier dans des rôles supérieurs. Des banques comme JPMorgan, qui embauche environ 1 000 stagiaires d’été dans le monde, utilisent les programmes pour contrôler et former les étudiants à devenir des banquiers débutants lorsqu’ils obtiennent leur diplôme.

La société a déclaré que 18% de ses stagiaires d’été en banque d’entreprise et d’investissement en Amérique du Nord étaient noirs cette année, une augmentation de 64% par rapport à 2020, lorsque le niveau était de 11%, selon les chiffres fournis par JPMorgan, basé à New York. La banque a également déclaré que les stagiaires représentaient 55% de la promotion 2021 dans le monde, contre 50% l’année dernière.

Il y a quelques années, JPMorgan a commencé à piloter l’utilisation de jeux d’ordinateur appelée pymétrie qui vise à mesurer objectivement «les attributs cognitifs, sociaux et comportementaux» des candidats. Dans l’espoir de réduire les biais dans le processus d’entrevue, la banque a également commencé à utiliser un programme vidéo appelé HireVue pour automatiser la première série d’entretiens avec les candidats.

En élargissant le nombre d’écoles dans lesquelles elle recrute et en créant des relations avec des collèges et universités historiquement noirs, la banque a pu sélectionner plus de minorités: les étudiants noirs représenteront 29% des stagiaires dans des rôles de vente et de recherche, 24% dans des rôles sur les marchés mondiaux et 13% des stagiaires en banque d’investissement, a déclaré JPMorgan.

Le cabinet a réalisé des progrès similaires dans sa division de gestion d’actifs et de fortune, qui comptera 17% d’étudiants stagiaires noirs cette année, contre 7% en 2020.

La plupart des stagiaires d’été se voient généralement proposer des postes à temps plein en tant qu’analystes de première année lorsqu’ils obtiennent leur diplôme, selon Walke. Le programme commence en juin et, contrairement à l’année dernière, lorsque la pandémie de coronavirus a obligé les stagiaires à travailler à distance, la plupart des stages en banque d’investissement se feront en personne dans les bureaux de JPMorgan.

Si la banque est en mesure de conserver son talent noir à travers les premiers échelons de la hiérarchie de Wall Street – les analystes deviennent des associés, et certains finissent par être promus au titre de vice-président – le déménagement devrait éventuellement se traduire par plus de minorités à des niveaux plus élevés en l’organisation.

D’autres banques, dont Goldman Sachs et Citigroup, ont pris des engagements similaires en matière de diversité. En 2019, Goldman s’est fixé des «objectifs ambitieux» de faire en sorte que la moitié de tous les nouveaux analystes et associés de niveau débutant embauchés aux États-Unis soient des femmes, 11% de Noirs et 14% de Latino. Ensuite, l’année dernière, Goldman a annoncé qu’il doublerait l’embauche de banquiers juniors des collèges noirs d’ici 2025.