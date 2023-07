JPM, WFC et MS augmentent les dividendes des banques après le test de résistance de la Fed

Les plus grandes banques américaines dont JPMorgan Chase , Wells Fargo et Morgan Stanley ont déclaré vendredi qu’ils prévoyaient d’augmenter leurs dividendes trimestriels après avoir passé le test de résistance annuel de la Réserve fédérale.

JPMorgan prévoit d’augmenter son paiement à 1,05 dollar par action contre 1 dollar par action à partir du troisième trimestre, a déclaré la banque basée à New York dans un communiqué.

« Les résultats des tests de résistance de la Réserve fédérale en 2023 montrent que les banques sont résilientes – même lorsqu’elles résistent à de graves chocs – et continuent de servir de pilier de solidité au système financier et à l’économie en général », a déclaré le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, dans le communiqué. « L’augmentation du dividende prévue par le conseil d’administration représente un niveau durable et légèrement plus élevé de distribution de capital à nos actionnaires. »

Wells Fargo a déclaré qu’il augmenterait son dividende à 35 cents par action au lieu de 30 cents par action, et Morgan Stanley a déclaré qu’il augmenterait son paiement à 85 cents par action au lieu de 77,5 cents par action.

Mercredi, la Fed a publié résultats de son exercice annuel, affirmant que les 23 banques qui ont participé ont franchi l’obstacle réglementaire. Le test dicte le montant de capital que les banques peuvent retourner aux actionnaires via des rachats et des dividendes. Lors de l’examen de cette année, les banques ont subi une «récession mondiale sévère» avec un chômage atteignant 10%, une baisse de 40% des valeurs de l’immobilier commercial et une baisse de 38% des prix des logements.

Alors que des dividendes plus élevés sont bien accueillis par les investisseurs, les banques se sont abstenues d’annoncer des plans spécifiques pour stimuler les rachats d’actions. JPMorgan et Morgan Stanley ont chacun déclaré pouvoir racheter des actions grâce aux plans de rachat annoncés précédemment ; Wells Fargo a simplement déclaré avoir la « capacité de racheter des actions ordinaires » au cours de l’année prochaine.

Les analystes ont déclaré que les banques seraient probablement plus conservatrices avec leurs plans de rendement du capital cette année. En effet, la finalisation de la réglementation bancaire internationale pourrait augmenter les niveaux de capital que les plus grandes entreprises mondiales comme JPMorgan auraient besoin de maintenir.

Les banques ont d’autres raisons de conserver leur capital : les banques régionales pourraient également être tenues de respecter des normes plus élevées dans le cadre de la réponse des régulateurs à l’effondrement de la SVB en mars, et une récession potentielle pourrait augmenter les futures pertes sur prêts pour le secteur.

Cette histoire se développe. Veuillez vérifier les mises à jour.