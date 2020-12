En octobre, le couple de longue date a choqué les fans de Bachelor Nation lorsqu’ils ont annoncé leur rupture.

« J’ai écrit et réécrit ce message des dizaines de fois et à chaque fois je ressens le même niveau d’incrédulité et d’extrême tristesse », JP a commencé son message à l’époque. « Bien que je réalise que cela sera un choc complet pour tout le monde, je peux vous assurer que c’est quelque chose qui se développe dans notre relation depuis un bon moment. C’est avec le cœur lourd que je partage avec vous qu’après des mois de séparation, Ashley et moi avons décidé à l’amiable de vivre nos vies séparément. «

JP a expliqué que lui et Ashley avaient pris la décision de se séparer, partageant qu’ils « ne sont que deux personnes très différentes, avec des personnalités et des perspectives très différentes, qui ne sont tout simplement pas d’accord ».

«S’il vous plaît, sachez qu’il n’y a personne à blâmer, qu’aucun événement n’a déclenché cette décision», a-t-il ajouté, «que personne n’est la victime et que nous avons fait absolument tout ce que nous pouvions pour essayer de sauver cela. mariage. »