Alors vous dites qu’il y a un chance…

Un léger, certes, le promoteur immobilier notant qu’une décennie et environ un quadrillion de publicités de gummies de soins capillaires se sont écoulées depuis qu’il a fait ses débuts dans la télé-réalité. «Beaucoup plus vient avec ça après le spectacle», a-t-il noté à propos du petit groupe de personnes qui signent avec des visions d’opportunités de sponcon dansant dans leur tête. « Vous avez un accès Internet, vous pouvez gagner beaucoup d’argent et maintenant tout le monde a un podcast ou un blog. »

Ce qui signifie que le responsable doit jouer le rôle de détective, déterminant qui est là pour les bonnes raisons de citation. « Tout le monde peut en tirer quelque chose et il y a un moyen de gagner beaucoup d’argent », a-t-il expliqué. « Mais vous ne pouvez pas simplement écarter cela comme arrière-pensée. »

Donc Rosenbaum n’ira probablement pas sur la route du champagne et des diamants Neil Lane, mais il est désireux de continuer son voyage. (Pour mémoire, paradis est une passe difficile: « Il n’y a aucun moyen. »)

«Je veux vraiment commencer le chapitre suivant, mais sortir ensemble en tant que père de deux enfants bientôt âgé de 44 ans dans une pandémie mondiale, à quoi cela ressemble-t-il? questionna-t-il. « Je pense que je suis même terrifié sans pour autant la pandémie. «