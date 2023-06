JP Morgan Chase parvient à un accord avec les victimes des abus de Jeffrey Epstein

JP Morgan Chase a annoncé un règlement provisoire dans une action en justice intentée par une femme qui a déclaré que le géant bancaire américain avait profité des abus sexuels qu’elle et d’autres avaient subis aux mains du financier en disgrâce Jeffrey Epstein.

« Nous comprenons tous maintenant que le comportement d’Epstein était monstrueux, et nous pensons que ce règlement est dans le meilleur intérêt de toutes les parties, en particulier des survivants, qui ont subi des abus inimaginables de la part de cet homme », a déclaré JP Morgan dans un communiqué. « Toute association avec lui était une erreur et nous le regrettons. Nous n’aurions jamais continué à faire affaire avec lui si nous pensions qu’il utilisait notre banque de quelque manière que ce soit pour aider à commettre des crimes odieux.

L’accord proposé pourrait commencer à mettre fin à des semaines de fuites embarrassantes sur la relation étendue que la banque entretenait avec Epstein, où le délinquant sexuel condamné était un client de 1998 à 2013 – sept ans après avoir été accusé pour la première fois d’avoir sollicité un mineur.

Le procès prétend que les responsables de la banque ont ignoré les signes avant-coureurs des abus d’Epstein parce qu’il était un client riche qui pouvait introduire des personnes fortunées dans ses services de banque privée et d’investissement.

JPMorgan n’a pas divulgué de montant financier lié au règlement de lundi, bien qu’un accord précédent dans un procès similaire contre Deutsche Bank ait été résolu pour un montant de 70 millions de dollars. Selon des informations, le nombre de victimes d’Epstein liées à l’action de JPMorgan pourrait atteindre plus de 100.

« Cela a pris beaucoup de temps, trop de temps, mais aujourd’hui est un grand jour pour les survivants de Jeffrey Epstein », a déclaré l’avocat des victimes David Boies à propos du règlement proposé lundi.

Par ailleurs, Brad Edwards, avocat d’autres demandeurs non identifiés dans le litige, a déclaré qu’il reconnaissait « l’importance du litige continu du gouvernement contre JPMorgan Chase pour prévenir de futurs crimes ».

Le règlement en cours fait partie d’une action civile intentée contre la banque qui comprenait les îles Vierges américaines, où Epstein entretenait une somptueuse maison sur une île privée qui avait une longue histoire d’accueil de visiteurs de haut niveau. Le règlement de lundi pourrait en laisser présager un avec l’USVI.

Un porte-parole des îles Vierges américaines a déclaré que le territoire américain poursuivrait sa réclamation contre la banque « pour garantir l’entière responsabilité des violations de la loi par JPMorgan et empêcher la banque d’aider et de profiter de la traite des êtres humains à l’avenir ».

Lors d’une déposition deux semaines plus tôt, les plaignants ont demandé au directeur général de JP Morgan, Jamie Dimon – le meilleur banquier de Wall Street – ce qu’il savait de la relation d’Epstein avec la banque, qui comprenait d’importants retraits mensuels en espèces qui suscitaient des intérêts de la part des agents de conformité.

On a demandé à Dimon dans sa déposition s’il avait déjà entendu le nom de Jeffrey Epstein avant que les autorités n’arrêtent Epstein, répondant: « Pas que je m’en souvienne. » Il a dit avoir entendu parler d’Epstein pour la première fois « lorsque l’histoire a éclaté ».

Dimon a ajouté: «Il a été arrêté et toutes les histoires sont sorties sur toutes les personnes qu’il connaît. Et la raison pour laquelle je m’en souviens, c’est que j’ai été surpris de ne pas le savoir avant.

Dans la déposition de 416 pages, Dimon a déclaré qu’un e-mail du bureau d’Epstein suggérant qu’il devait rencontrer Epstein et l’ancien cadre supérieur de JP Morgan James « Jes » Staley à la maison de ville d’Epstein était inexact.

« Je n’ai jamais eu de rendez-vous avec Jeff Epstein. Je n’ai jamais rencontré Jeff Epstein. Je n’ai jamais connu Jeff Epstein. Je ne suis jamais allé chez Jeff Epstein. Je n’ai jamais mangé avec Jeff Epstein. Je n’ai aucune idée de ce à quoi ils font référence ici », a déclaré Dimon.

JP Morgan nie avoir tiré profit du trafic sexuel d’Epstein et a poursuivi Staley, plus tard directeur général de Barclays, affirmant que Staley avait caché les crimes d’Epstein pour garder Epstein comme client. Staley a nié les allégations et doit siéger pour une déposition.

La banque a également déposé une demande reconventionnelle contre le gouvernement des îles Vierges américaines, alléguant que le trafiquant sexuel avait entretenu une « relation de contrepartie » avec certains des plus hauts responsables du territoire pendant deux décennies.

Ces revendications portent sur Cecile deJongh, épouse de l’ancien gouverneur des îles Vierges américaines John deJongh, qui dit JP Morgan a facilité la maltraitance des femmes et des filles par Epstein en l’aidant à influencer les politiciens locaux, à esquiver les lois du territoire sur les délinquants sexuels et à obtenir du travail et des visas pour ses victimes.

Mais les actions civiles contre JP Morgan et Deutsche Bank ont ​​été entourées de fuites des journaux commerciaux et sociaux d’Epstein qui comprenaient des réunions avec des hommes éminents après qu’il a plaidé coupable aux accusations de l’État de Floride pour avoir sollicité la prostitution d’un mineur et a été condamné à 18 mois de prison.

Ils comprenaient le directeur de la CIA, Williams Burns, et Kathryn Ruemmler, avocate à la Maison Blanche sous la présidence de Barack Obama, aux côtés de personnalités moins importantes, dont le professeur et militant de gauche Noam Chomsky, le capital-risqueur milliardaire Reid Hoffman et Lawrence Summers, ancien président de Harvard et directeur de la Conseil économique national sous Obama.

En plus des fuites, le procès contre JP Morgan a jeté un large filet pour faire déposer des hommes d’affaires éminents sur ce qu’ils savaient de la relation de la banque avec Epstein. Le chalut juridique comprenait le co-fondateur de Google, Sergey Brin, le président de Hyatt Hotels, Thomas Pritzker, l’homme d’affaires américano-canadien Mortimer Zuckerman, l’ancien agent de talents de la CAA Michael Ovitz et le PDG de Tesla, Elon Musk.