Jozy Altidore prêt pour le retour du Toronto FC après un gel

L’attaquant Jozy Altidore et le club du Toronto FC sont dans les dernières étapes d’un rapprochement qui pourrait permettre au joueur de reprendre l’entraînement avec l’équipe complète dès lundi, ont indiqué des sources à ESPN.

A ce stade, tout indique qu’Altidore – qui a été contraint par le club de s’entraîner seul pendant plus d’un mois – est disponible pour la sélection pour le prochain match du TFC le 17 juillet contre Orlando City.

Soroosh Abdi de Paradigm Sports, qui est l’agent d’Altidore, ne ferait qu’une déclaration en deux mots à ESPN: « Jozy est de retour. »

Altidore est actuellement en route vers Toronto depuis la base d’entraînement de l’équipe dans le sud de la Floride et devrait avoir une autre conversation avec la direction de Toronto pour s’assurer que toutes les parties sont sur la même longueur d’onde.

Le président du Toronto FC, Bill Manning, a déclaré à ESPN: « Nous cherchons à résoudre la situation [with Altidore], et je pense que nous voulons tous aller de l’avant. »

Le club a ordonné à Altidore de s’entraîner seul à la suite d’une altercation verbale avec l’entraîneur de l’époque, Chris Armas, lors d’une défaite 1-0 contre Orlando City le 22 mai. Altidore a été remplacé à la 70e minute par Ayo Akinola, et des sources ont déclaré à ESPN Altidore a dit avec force à Armas que les deux attaquants auraient dû être sur le terrain ensemble. Toronto a répondu en ordonnant à Altidore de s’entraîner seul, bien qu’il n’ait pas été officiellement suspendu.

Armas a été démis de ses fonctions dimanche dernier après un début de saison 1-8-2, ouvrant la porte au retour d’Altidore. Le jour où le limogeage d’Armas a été annoncé, le directeur général Ali Curtis a déclaré qu’il tiendrait des discussions supplémentaires avec Altidore et à, « Restez à l’écoute ».

Ramener Altidore dans le giron est le dernier développement de ce qui a été une montagne russe entre le joueur et le TFC. En janvier, avec des rumeurs sur un transfert potentiel impliquant l’attaquant international américain, des sources ont déclaré à ESPN que la relation d’Altidore avec Curtis avait atteint un point de rupture au cours de son contrat.

À l’époque, des sources ont déclaré à ESPN que les années et l’argent restant sur l’accord actuel d’Altidore étaient le principal point d’achoppement. Altidore a signé une prolongation de trois ans en 2019 jusqu’en 2022. Une source a déclaré que l’accord comporte une clause de non-échange. Selon la MLS Players’ Association, la rémunération garantie d’Altidore en 2021 est de 3,6 millions de dollars et devrait être payée en totalité.

Compte tenu du contrat d’Altidore, un échange au sein de la MLS serait difficile à réaliser à moins que Toronto ne récupère une partie importante de son salaire. Plus tôt cette année, une source a déclaré à ESPN qu’une équipe de Liga MX était intéressée par l’acquisition d’Altidore.

Altidore a passé une partie des sept dernières saisons avec Toronto, une période où il a marqué 67 buts et ajouté 24 mentions d’aide en 140 matches de championnat et de séries éliminatoires. À cette époque, il a mené les Reds à un triplé national en 2017. Au cours de sa carrière, il a passé du temps avec les Red Bulls de New York, Villarreal, Xerez, Hull City, Bursaspor, AZ Alkmaar et Sunderland.

Au niveau international, Altidore a disputé 115 matches avec les États-Unis, marquant 42 buts.