La démission d’un politicien en proie au scandale va toujours faire des vagues politiques et faire la une des journaux.

Mais ce qui distingue le cas de l’eurodéputé hongrois József Szájer n’est pas seulement la nature du scandale dont il se trouve au centre, mais aussi la manière dont il est rapporté par les médias est révélateur en soi.

Szájer, la plus haute personnalité du parti hongrois au pouvoir Fidesz à Bruxelles, a été surpris par la police en train d’assister à ce qui a été signalé comme une fête de sexe gay dans un appartement au-dessus d’un café de la capitale belge vendredi soir. En plus d’essayer de s’échapper par les gouttières d’un appartement voisin, la police a trouvé de la drogue dans son sac à dos, ce qu’il a démenti dans une déclaration aux médias hongrois.

L’affaire suffirait à faire couler n’importe quelle carrière politique, mais dans le cas de Szájer, les dommages potentiels à la crédibilité d’un gouvernement hongrois menant une politique résolument anti-LGBTQ sont encore plus importants compte tenu de la main qu’il a eue dans l’élaboration de la politique intérieure du pays.

L’hypocrisie condamnée

« Szájer est probablement le plus connu en Hongrie comme l’une des personnes qui ont rédigé la constitution et en fait la constitution est l’un des éléments centraux de cette histoire parce que tout d’abord, en 2011, lors de sa rédaction, elle a interdit le mariage homosexuel. Ou du moins, il a dit que c’était inconstitutionnel », a déclaré à Euronews Aron Demeter, directeur du programme à Amnesty International Hongrie.

La reconnaissance légale des changements de genre a pris fin en mai et plus récemment, l’ancien député européen a joué un rôle déterminant dans la rédaction de nouveaux amendements proposés à la constitution, sous l’impulsion du gouvernement de droite de Viktor Orbán qui cherche à consacrer les «valeurs chrétiennes».

Un amendement, qui définit la relation entre un parent et un enfant comme « la mère est une femme et le père est un homme », équivaudrait à une interdiction constitutionnelle de l’adoption entre personnes de même sexe.

« Le fait que ce soit quelque chose que Szájer a affecté et qu’il soit le plus haut responsable du gouvernement Fidesz à Bruxelles rend cette histoire encore plus absurde », a déclaré Demeter.

Les actions de Szájer et celles du gouvernement Fidesz ont été qualifiées d’hypocrites à Bruxelles.

« Il jouit de la liberté de la communauté LGBTI ici à Bruxelles et en même temps, son parti condamne la communauté LGBTI de retour en Hongrie », a déclaré l’eurodéputée française Manon Aubry à Euronews.

« Il a même été l’un des principaux auteurs de la constitution qui criminalise cette communauté en Hongrie ».

Cependant, on peut soutenir que tous les faits derrière la chute de Szájer du pouvoir ont été étouffés en Hongrie, en grande partie grâce au contrôle strict du gouvernement sur le paysage médiatique qui a pris des années.

«Les messages qui ont été communiqués à propos de l’affaire Szájer dans les médias pro-gouvernementaux et dans les médias d’État ont été clairement contrôlés quotidiennement sur une grande partie des détails sensibles; chaque référence à cela étant une fête du sexe à laquelle l’eurodéputé a participé», Zsuzsanna Végh, an chercheur associé sur la Hongrie au Conseil européen des relations extérieures (ECFR), a déclaré à Euronews.

«Si vous écoutez la radio d’État ou regardez les nouvelles de l’État, vous ne comprendrez même pas pourquoi il doit démissionner simplement parce qu’il a participé à une fête et qu’il a enfreint les restrictions actuelles du COVID, car c’est l’histoire qu’ils communiquent et c’est là que ça se passe. prend fin ».

Restrictions à la liberté de la presse

Avec la Pologne, la Hongrie est devenue une bête noire dans les cercles de l’UE en raison de son apparente érosion des valeurs fondamentales de l’adhésion à l’UE, à savoir la primauté de l’État de droit et une presse libre.

La Hongrie occupe la 89e place de l’Indice mondial de la liberté de la presse 2020, perdant deux places par rapport à l’an dernier, selon Reporters sans frontières (RSF), et perdant 33 places au total au cours des huit dernières années.

« L’un des domaines qui a particulièrement souffert au cours de la dernière décennie sous le gouvernement Orbán a été la liberté des médias, à partir de 2010-2011 », a déclaré Végh.

Orbán a affirmé le contrôle de son parti sur les médias hongrois, notamment en influençant la production des radiodiffuseurs publics.

Selon une recherche indépendante citée dans un rapport 2019 de la Fédération européenne des journalistes, près de 80% des informations sont «financées par des sources décidées par le parti au pouvoir».

La dernière attaque contre la liberté de la presse a eu lieu avec la création de la Fondation de la presse et des médias d’Europe centrale (KESMA) en 2018. En plus de se concentrer près de 467 médias sous un monopole avec un conseil composé de personnes nommées par le gouvernement, KESMA a également agi comme un garrot sur les revenus publicitaires des médias à tous les points de vente, sauf pro-gouvernementaux.

Presque tous les médias régionaux sont également tombés sous les auspices de l’empire médiatique d’Orbán. Les médias qui conservent leur liberté font face à une bataille ardue pour rendre compte avec précision de ce qui se passe dans le pays.

« Les médias libres, les médias indépendants, ont très peu accès aux sources officielles, ce qui était encore pire pendant la situation pandémique », a-t-elle dit. « Ils sont régulièrement ignorés lorsqu’ils posent des questions lors de conférences de presse et très souvent également attaqués par des politiciens et des médias pro-gouvernementaux ».

La disparité des reportages dans l’affaire Szájer entre les médias indépendants et contrôlés par l’État est flagrante. Alors que les médias aiment site d’actualités Index.hu et ont largement rapporté tous les faits derrière sa démission, y compris l’implication de Szájer dans une fête du sexe, l’histoire elle-même largement absente des médias pro-gouvernementaux – y compris journaux Magyar Nemzet et Magyar Hírlap qui s’est plutôt concentré sur le milliardaire George Soros, cible familière du Fidesz – ou a rapporté en bref qu’il avait démissionné parce qu’il avait enfreint les restrictions de verrouillage locales.

Changer le récit

Compte tenu de sa domination des médias hongrois, le gouvernement parviendra-t-il à atténuer les retombées du scandale?

« Il est assez tôt pour le dire, mais il est clair que les médias d’État et les médias pro-gouvernementaux sont en détresse car je pense qu’ils sont toujours à la recherche d’un angle sur la manière de rendre compte de cette histoire », a déclaré Demeter. << Un angle assez récent d'aujourd'hui est que ces allégations selon lesquelles cela a été fait par une puissance étrangère inconnue, ou plus probablement une sorte de service secret. Que Szájer est une victime dans cette affaire parce qu'il est un fervent défenseur des valeurs traditionnelles en une ville libérale et un régime libéral ".

Demeter n’est pas le seul à suggérer que le stratagème probable du gouvernement sera de vendre l’idée que la Hongrie, et Szájer en particulier, avait échoué à une conspiration visant à renverser son programme national.

Végh pense également qu’Orbán et les médias pro-gouvernementaux feront de leur mieux pour raconter l’histoire.

« De toute évidence, ici, le problème, à mon avis, n’est pas la fête du sexe ou en soi l’orientation sexuelle de József Szájer », a déclaré Végh. « Le problème est l’hypocrisie du gouvernement hongrois et du parti Fidesz, et je pense que cela a certainement un impact sur l’image du gouvernement et c’est pourquoi ils essaient de faire taire toute l’affaire et de la pousser sous le tapis. »

Orbán a déjà tenté de limiter les dégâts du scandale, confirmant au journal hongrois Magyar Nemzet que Szájer s’était non seulement excusé et avait démissionné à ce sujet, mais avait également quitté le parti Fidesz, dont il était membre fondateur.

« Ce que József Szájer a fait ne correspond pas aux valeurs de notre communauté politique. Nous n’oublierons ni ne nierons le travail qu’il a accompli au cours des 30 dernières années, mais son acte est inacceptable et ne peut être défendu », a-t-il déclaré. je

On ne sait pas si l’éloignement d’Orbán de Szájer sera suffisant pour apaiser la tempête.

Blâmer Bruxelles

« Potentiellement, s’ils ne peuvent pas le pousser sous le tapis, alors une autre piste que les médias gouvernementaux pourraient essayer de suivre est de présenter la Hongrie et le gouvernement hongrois comme victimes d’attaques de Bruxelles en raison du veto hongrois sur le CFP. [multi-annual financial framework]», a-t-elle soutenu.« Il s’agit d’une sorte de représailles contre la Hongrie parce qu’elle tente de bloquer l’adoption du CFP ».

Faire remonter le sentiment anti-UE a été une tactique réussie utilisée par Orbán dans un passé récent. Si quoi que ce soit, soulever le spectre de l’inférence étrangère par l’UE dans les affaires intérieures de la Hongrie ne fera « qu’aggraver » les tensions existantes avec Bruxelles, a ajouté Végh.

Les esprits commencent déjà à s’effilocher au sein du Parti populaire européen (PPE), dont le Fidesz était membre mais a été suspendu. L’eurodéputé Fidesz Tamás Deutsch a fait cette semaine des comparaisons entre la Gestapo et le chef du PPE, Manfred Weber, dans un conflit en cours entre Bruxelles et la Hongrie.

Et qu’en est-il du statut de la communauté LGBTQ hongroise à la suite de la démission de Szájer?

« Qu’il [the scandal] changera le discours du gouvernement et l’intention du gouvernement de violer davantage les droits humains des personnes LGBT, j’en douterais sérieusement », a déclaré Demeter.« Mon expérience avec ce gouvernement est qu’ils trouveront très probablement un angle sur l’histoire de Szájer et qu’ils probablement pousser tous ces amendements et probablement d’autres amendements à l’avenir. Je ne pense donc pas qu’ils reculeront à cause de cela ».

