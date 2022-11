Joyeux Thanksgiving – Le New York Times

Il n’y a qu’une seule chose que vous devez vraiment savoir au début de Thanksgiving, et cela s’applique que vous cuisiniez ou remplissiez un siège, que vous soyez un invité ou un hôte, et que vous travailliez un quart ou coincé dans un aéroport . C’est ça : tout ira bien.

Tout ira bien parce que vous allez répéter cette phrase comme un mantra jusqu’à ce qu’elle devienne un fait, jusqu’à ce qu’elle se transforme en engrenage pour vous protéger de tout mauvais temps qui se présente à vous. Catastrophes dans la cuisine, parents impolis, invités en retard, tartes ratées, purée de pommes de terre brûlée, pas assez de vin, tout va bien. Ces choses arrivent.

Permettez-leur de se produire. Pratiquez l’empathie radicale, pour les autres et pour vous-même aujourd’hui. Et ne vous inquiétez pas ’bout une chose.

Fait, de ceux d’entre nous au New York Times Cooking : Votre dinde est cuite lorsque sa température interne, mesurée à la partie la plus profonde de la cuisse, est de 165 degrés. Je sors le mien du four à 160 ou 162, sachant que la température continuera d’augmenter alors que l’oiseau repose sur mon comptoir sous son capuchon en aluminium. Mais j’ai aussi vu des chiffres plus proches de 180 au fil des ans et (voir les conseils ci-dessus) j’ai atténué mon stress à ce sujet. Découpé et humidifié avec du bouillon, puis servi avec beaucoup de sauce, un oiseau trop cuit peut encore faire un merveilleux repas.