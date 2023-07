Joyeux Noël: Katrina Kaif, Vijay Sethupathi-vedette n’est « pas un, mais deux films », déclare Sriram Raghavan

Katrina Kaif et Vijay Sethupathi partageront l’espace d’écran pour la première fois dans le prochain film du réalisateur Sriram Raghavan, Merry Christmas. Lundi 17 juillet, les créateurs ont annoncé que Merry Christmas, « un conte défiant les genres », sortira dans les salles le 15 décembre en tamoul et en hindi. L’affiche au look vintage a déjà piqué notre intérêt. Et pour ajouter plus d’intrigue, le cinéaste a apporté une autre révélation passionnante. Lors d’une récente interaction avec les médias, Sriram Raghavan a révélé que la version hindi de Merry Christmas sera un peu différente de sa version tamoule. De plus, les personnages de l’une ou l’autre des deux versions ne seront pas les mêmes.

Versions tamoule et hindi de Joyeux Noël différentes

Outre Vijay Sethupathi et Katrina Kaif, l’enfant actrice Pari Sharma a également été encordée pour Joyeux Noël dans un rôle crucial. Dans une conversation avec News18, Sriram Raghavan a partagé les détails des versions hindi et tamoule du film. « Ce n’est pas un film, ce sont deux films. Il y a un film hindi, qui a Vijay Sethupathi et Katrina Kaif et un enfant avec quelques autres personnages. Il y a un film tamoul avec le même Vijay Sethupathi, Katrina et l’enfant, et les autres acteurs sont différents « , a-t-il dit.

Joyeux Noël en tamoul

Parlant de la raison pour laquelle il voulait faire Joyeux Noël en langue tamoule, Sriram Raghavan a révélé que c’était à cause de la célébrité de Vijay Sethupathi dans le Sud. Le cinéaste a affirmé qu’à part quelques changements, « 95% » des versions tamoule et hindi de Merry Christmas sont les mêmes. « Donc je voulais faire un film tamoul aussi puisque Vijay est un acteur très acclamé dans le Sud et j’ai pensé que ce serait juste bien pour nous de faire deux versions de ce film à 95% elles sont identiques mais bien sûr, la langue change et certains personnages aussi je voulais changer pour que ça ne ressemble pas à un film doublé », a-t-il dit.

À propos du casting de Katrina Kaif et Vijay Sethupathi

La paire étrange de Vijay Sethupathi et Katrina Kaif a attrapé les globes oculaires. Parlant de la même chose, Sriram Raghavan a déclaré que c’était sa décision consciente de choisir un « couple décalé » en gardant à l’esprit le scénario. « Les deux sont des personnages très intéressants dans le film. Quand vous verrez le film, vous comprendrez pourquoi je les ai choisis », a-t-il conclu.