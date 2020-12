Une star de Mariés au premier regard a trouvé un nouvel amour après la fin de son mariage après seulement deux jours.

Le spectacle a vu David Pugh de Birmingham se marier avec Shareen Geers, avant qu’elle ne «vérifie» après seulement 48 heures.

Mais maintenant, il a rencontré son «âme soeur», une dame de Dublin, laissant entendre que son calvaire de mariage à l’écran a rendu son bonheur encore plus doux.

« Premier voyage à Dublin pour voir ma nouvelle dame Red heart », a tweeté David, « WOW quels jours formidables; de retour pour une semaine à Noël aussi. Se sentir béni … »

Plus tard, il a ajouté: « Votre ‘un’ est là-bas à coup sûr. Ne cessez jamais de chercher. Personne n’a été plus surpris que moi de trouver mon âme soeur … Parfois, vous avez besoin de ressentir la douleur pour apprécier pleinement et être reconnaissant pour le plaisir.

« J’espère que votre Noël est merveilleux. »







David se dit « préparateur » et se dit prêt à affronter toutes les crises que la vie pourrait lui lancer, disant à Birmingham Live qu’il pensait que Shareen avait été « béni de ne pas avoir eu de véritables calamités dans sa vie ».

Shareen a décidé d’appeler leur bref syndicat démissionne après lui avoir présenté un kit de survie en cas d’urgence.

Et le père de deux enfants a été inondé d’offres après la diffusion de sa débâcle amoureuse.

«J’ai eu des propositions intéressantes depuis la diffusion de l’épisode», a-t-il admis.







« Je pense que dans l’ensemble, les gens peuvent voir que je suis un gars décent. Les gens disent: » Ma mère serait la personne parfaite pour toi si ça ne marche pas avec Shareen « . Ou: » Ma tante pense que tu es belle. «

«J’étais en train de prendre un curry au safran à Knowle avec ma fille quand quelques personnes sont venues me dire qu’elles m’avaient reconnu à la télé, ce qui est difficile de s’y habituer!

Et la préparation de David s’est avérée utile après avoir utilisé son Krav Maga – une forme d’arts martiaux d’autodéfense militaire – pour combattre des voyous qui avaient fait irruption dans sa maison avec des machettes.







Modest David insiste sur le fait qu’il n’a pas été courageux après avoir réussi à défendre sa maison contre les escrocs.

« Je me suis réveillé à trois heures du matin avec le bruit du verre brisé et des portes enfoncées », se souvient-il.

« C’est devenu une bataille acharnée dans ma maison pendant environ dix minutes. Mon entraînement d’arts martiaux vient de démarrer. Je n’étais pas courageux. J’ai eu beaucoup de chance – il y avait des clubs de golf, des machettes, des pattes de table qui volaient. »

Ils ont finalement fui les mains vides.