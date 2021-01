L’anniversaire de Zayn Malik, star de la sensation vidéo de Pillowtalk, c’est aujourd’hui et nous avons pensé célébrer notre auteur-compositeur-interprète préféré en chérissant ses jolies photos avec la superbe Gigi Hadid.

Alors que Zayn Malik fête ses 27 ans, jetons un coup d’œil à la vie amoureuse de ce chanteur vedette avec sa chérie Gigi Hadid.

Voici quelques articles encourageants du magnifique duo:

Zayn Malik et Gigi sont connus pour avoir eu une relation intermittente depuis le moment où ils ont commencé à sortir ensemble. Après une pause temporaire et apparente, leurs fans se sont réveillés avec leur beau message d’être avec celui-ci:

Partageant ce merveilleux post boomerang sur Instagram, à l’occasion de son 25e anniversaire, Gigi a écrit une note très émouvante et joyeuse. Elle pouvait être vue en train de se serrer joyeusement dans ses bras et de passer un gala avec ses amis, sa famille et son petit ami de longue date et récemment le père de leur fille – Zayn Malik dans le poste.

Il était évident qu’elle avait en effet l’anniversaire le plus «doux».

Une autre photo de Zayn et Gigi s’embrassant joyeusement, de la même fête d’anniversaire a fait surface sur Instagram.

Les internautes étaient ravis de les voir ensemble et souhaitaient que «Zigi» soit ensemble pour toujours. Ils font vraiment une belle paire.

Plus tard en août, tout en partageant cette photo des deux, Gigi a continué à annoncer la nouvelle de sa grossesse. Sous-titrée « bébé papa » avec un smiley, elle avait partagé la photo où elle pouvait être vue en train de partager un beau moment avec Zayn, bloqué sur les lèvres.

L’un des couples magnifiques dont on parle le plus, a annoncé l’arrivée de leur petite fille peu de temps après en septembre 2020 avec cette photo réconfortante en noir et blanc du nouveau-né tenant les doigts de Gigi. Sous-titrer «notre fille…» Gigi a rendu tous leurs fans heureux.

Alors que Zayn caresse amoureusement le ventre de Gigi, reposant son visage – la lueur dans leurs visages a nos cœurs.

Sous-titré « Août, en attendant notre fille » – ce post est extrêmement mignon et capture magnifiquement les sentiments amoureux du couple amoureux.