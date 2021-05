Joyeux anniversaire Vicky Kaushal: faits moins connus sur l’acteur Raazi! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur de Bollywood Vicky Kaushal fête ses 33 ans ce dimanche 16 mai et fêtera un autre anniversaire au milieu de la pandémie. L’acteur a commencé comme étudiant en génie assistant Anurag Kashyap dans le drame policier Gangs of Wasseypur en 2012 et est maintenant le récipiendaire du National Film Award du meilleur acteur. Kaushal a sûrement parcouru un long chemin et a montré ses prouesses d’acteur au grand public.

Il s’est taillé sa place parmi les A-listers de Bollywood et les fans sont ravis de voir beaucoup plus de l’acteur à l’écran. Bien que nous puissions clairement témoigner de sa présence dans la vie, examinons de plus près la vraie vie de l’acteur de « Sanju ».

À l’occasion des célébrations de son 33e anniversaire, jetons un coup d’œil à des faits moins connus sur l’acteur.

1. Il est le fils de cascadeur et directeur d’action Sham Kaushal. Il a également un jeune frère nommé Sunny qui est également acteur.

2. Vicky Kaushal a fait ses débuts avec le drame indépendant «Masaan» réalisé par Neeraj Ghaywan. Soit dit en passant, Kaushal et Ghaywan étaient tous deux des assistants dans les «Gangs of Wasseypur» d’Anurag Kashyap.

3. Kaushal a volé la vedette avec ses débuts d’acteur en remportant les IFA et Screen Awards pour le meilleur début masculin et une nomination pour le prix du film asiatique du meilleur nouveau venu.

4. Vicky a reçu sa grande percée en 2018 lorsqu’il a décroché le rôle principal dans la comédie romantique Love per Square Foot – le premier film original de Netflix en Inde.

5. L’acteur incarnera ensuite le combattant de la liberté Udham Singh, qui a assassiné Michael O’Dwyer, dans son prochain film. Il tourne également pour la comédie dramatique familiale de Vijay Krishna Acharya, « The Great Indian Family » et le film d’espionnage comique de Shashank Khaitan « Mr. Lele ‘avec Bhumi Pednekar et Kiara Advani.

Joyeux anniversaire, Vicky Kaushal!