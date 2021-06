Joyeux anniversaire Thalapathy Vijay : les fans et amis font pleuvoir l’amour alors que l’acteur de Beast fête ses 47 ans | Nouvelles régionales

New Delhi: La superstar du Sud, Thalapathy Vijay, a fêté son 47e anniversaire mardi 22 juin. En cadeau pour les fans de l’acteur, son prochain film, qui est également son 65e film et est communément appelé « Thalapathy 65 » – le nom et la première affiche ont été révélés par les réalisateurs lundi soir.

Le film s’intitule « Beast » et sur l’affiche, on peut voir Thalapathy tenant un fusil au milieu d’un fond de fumée blanche. Une deuxième affiche du film a été publiée aujourd’hui avec un hélicoptère en arrière-plan.

Dhanush, Mohanlal, Rakul Preet Singh, entre autres, se sont rendus sur leurs comptes de réseaux sociaux pour souhaiter à la superstar son anniversaire.

Vérifie-les:

Bon anniversaire mon cher @acteurvijay Monsieur. Gardez le mode BEAST activé et continuez à basculer. – Dhanush (@dhanushkraja) 22 juin 2021

Joyeux anniversaire @acteurvijay Monsieur !! Passez l’année la plus incroyable, heureuse, saine et à succès – Rakul Singh (@Rakulpreet) 22 juin 2021

Bon anniversaire #Thalapathie @acteurvijay Monsieur. Merci d’être un oxygène pour l’industrie. Ce n’est pas facile de gagner une base de fans aussi énorme et de la conserver pendant des décennies. Meilleurs voeux pour beaucoup de #LA BÊTE victoires en mode #HappyBirthdayThalapathie #HBDTHALAPATHYVijay #ThalapathieVijay pic.twitter.com/pVz7NimVeG – Parvati (@paro_nair) 22 juin 2021

Joyeux anniversaire Thalapathy Vijay Monsieur ! Merci de nous inspirer !! @acteurvijay #HBDTalapathieVijay pic.twitter.com/oIS2DlcPea – Nivin Pauly (@NivinOfficial) 22 juin 2021

Samrat du cinéma indien du sud

Samrat du box-office

Samrat des ouvertures

Samrat de Samrat

« THALAPATHIE VIJAY » Anna #HappyBirthdayThalapathyVijay pic.twitter.com/zYKnsffGo8 – IyappaRagav (@ragav_iyaappa) 22 juin 2021

Joyeux anniversaire au roi de #Kollywood – @acteurvijay Monsieur! Une star dans sa propre ligue #Thalapathie continue de battre des records, de dominer les cœurs et de nous garder enthousiasmés par le rôle qu’il occupera ensuite. Meilleurs voeux au plus vrai artiste. #ThalapathieVijay #HBDTHALAPATHYVijay pic.twitter.com/l3hCwqLaSe – Dilani Rabindran (@dilani_r) 22 juin 2021

Le thriller d’action Beast marquera la première collaboration de Vijay avec le scénariste-réalisateur Nelson Dilipkumar. L’acteur joue un agent spécial dans le film tamoul. L’actrice Pooja Hegde sera également la vedette du film. Le film est produit par Sun Pictures avec qui Vijay avait déjà réalisé trois films.