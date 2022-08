Joyeux anniversaire Sunil Grover: Voici six personnages célèbres du comique qui nous font toujours ROFL

Joyeux anniversaire Sunil Grover : Le comédien et acteur de stand-up populaire de l’industrie, Sunil Grover, fête ses 45 ans aujourd’hui, c’est-à-dire le 3 août. Mashoor Gulati dans le spectacle. Le spectacle a commencé à perdre son TRP peu de temps après que Sunil ait quitté le spectacle. Sunil a également travaillé dans certains films de Bollywood tels que Bharat, Baaghi, Heropanti, Gabbar Is Back, etc. Dans une interview, Sunil a révélé une fois qu’après avoir travaillé avec Salman Khan dans le film Bharat, les gens ont commencé à l’accepter en tant qu’acteur. Les gens ont adoré son amitié à l’écran avec Salman dans le film Bharat. L’acteur a travaillé dur pour atteindre ses objectifs et il a un énorme fan qui le suit sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, à l’occasion spéciale de son anniversaire, nous vous rappellerons les meilleurs personnages joués par lui en tant que comédien. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

Écrit par Devisha Keshri