Joyeux anniversaire Sunil Grover : Quand on a conseillé à la co-vedette de Jawan de Shah Rukh Khan de ne pas essayer de rôles en dehors de la comédie ; on m’a dit ‘Tu as une drôle d’image’

Sunil Grover, populairement connu sous le nom de Dr Mashoor Gulati et Guthi, fête aujourd’hui ses 45 ans ! Oui, l’un des comédiens indiens les plus adorés du pays. Il s’est récemment exploré en tant qu’artiste et il lui a fallu beaucoup de force et de courage pour sortir du moule d’un comédien. En fait, on a dit à Sunil Grover qu’il avait une image très amusante pour expérimenter divers rôles dans l’industrie. Cependant, Sunil n’a pas écouté et a cru en lui-même. C’est pourquoi il fera partie de Shah Rukh Khan et Nayanthara vedette Jawan.

Sunil Grover s’est fait dire “Vous avez une drôle d’image”

Sunil fait toujours les gros titres dans le monde de nouvelles de divertissement pour diverses raisons. Dans sa récente interview, on a demandé à Sunil Grover si son image comique avait déjà eu un impact sur ses chances d’obtenir différents rôles. Sunil Grover est connu pour ses personnages du Dr Mashoor Gultati et Gutthi. Pendant des années, Sunil a diverti tout le monde avec son passage en tant que comédien. L’acteur a déclaré qu’il pensait également la même chose à ses débuts. Sunil a partagé qu’il pensait juste que depuis qu’il travaillait sur les personnages, cela devenait populaire. Mais il ne savait pas l’impact de la même chose. Cependant, il a ajouté que ses personnages masculins avaient également été acceptés par le public. Sunil a été vu dans un avatar très différent à Tandav. Puis il se souvient qu’on lui a dit qu’il avait une drôle d’image. “Il est arrivé parfois que les gens disent : ‘Tu as une drôle d’image, et si les gens riaient de ta performance'”, a-t-on dit à Sunil. Mais l’acteur a persisté. Même lui avait des doutes mais il savait au fond de lui qu’il pouvait le faire (représenter différents rôles en dehors de la comédie) s’il en avait l’occasion.

Pendant ce temps, sur le front du travail, Sunil Grover a Shah Rukh Khan et Jawan, vedette de Nayanthara, dirigé par Atlee. Le film met également en vedette Yogi Babu, Sanya Malhotra et Priyamani pour n’en nommer que quelques-uns.