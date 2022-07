Joyeux anniversaire Sonu Sood : voici comment l’acteur de Simmba a aidé les personnes dans le besoin et est devenu le héros national de 2020

Pourquoi Sonu Sood est un héros national de 2020 : “Le héros de la pandémie” Sonu Sood fête son anniversaire aujourd’hui, c’est-à-dire le 30 juillet. Le sauveur de la pandémie de l’année 2020 n’a pas besoin d’être présenté. Alors que l’Inde faisait face aux vagues dévastatrices de la pandémie de coronavirus, l’acteur était à l’avant-garde des efforts de secours au cours de l’année dernière, aidant les migrants à rentrer chez eux et fournissant également de bons lits d’oxygène et d’hôpital. Non seulement cela, Sonu Sood a également aidé à créer une plate-forme nommée «Pravasi Rojgar» pour nourrir les opportunités d’emploi pour les travailleurs migrants en Inde. Aujourd’hui, jour de son anniversaire, nous allons vous parler de Sonu Sood. Pourquoi est-il un héros national de l’année 2020 ?