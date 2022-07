Joyeux anniversaire Sonu Sood : l’acteur de Simmba est méconnaissable dans cette photo de retour de 1997 avant de devenir acteur ; fera tomber votre JAW DROP

Sonu Sood a mérité le surnom de “Le Messie des masses” et à juste titre. Personne, que ce soit de l’industrie cinématographique ou en dehors de celle-ci ou même du gouvernement, n’a fait plus pour aider les gens pendant les affres de la pandémie de COVID-19, en particulier pendant les doubles fermetures prolongées, que lui. Celui qui a inventé le terme “un ange a atterri sur terre” l’a probablement fait pour qu’il puisse être utilisé à juste titre pour décrire Sonu Sood. Avant que tout le monde ne connaisse son côté bon samaritain, tout le monde le connaissait comme l’un des meilleurs et des plus chauds corps de Bollywood, dont la présence macho a effectivement brillé à l’écran dans des rôles de durs à cuire, établissant un obstacle convaincant pour les hommes musclés. .

Photo de retour de Sonu Sood en 1997 avant de devenir acteur

Aujourd’hui, 30 juillet, à l’occasion de l’anniversaire de Sonu Sood, revenons dans le passé avec une photo de l’acteur Simmba de l’année 1997, avant qu’il ne fasse ses débuts officiels d’acteur 2 ans plus tard. Sonu était aussi dégingandé que possible dans ladite image de retour, soulignant le long chemin qu’il a parcouru et à quel point il a parcouru un chemin dévoué pour réaliser sa métamorphose physique, ce qui n’est rien de moins qu’époustouflant. Sonu lui-même avait partagé cette photo de retour sur les réseaux sociaux en 2020, la sous-titrant : “… et j’ai osé devenir acteur. #1997 “. Découvrez l’image ci-dessous:

Films à venir de Sonu Sood

Le garçon du vendredi Sonu Sood sera ensuite vu aux côtés de Vijay Antony dans le film tamoul Thamilarasan. En attendant, je souhaite à l’acteur un très joyeux anniversaire.