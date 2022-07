Joyeux anniversaire Shivarajkumar : la star de Kannada a l’air fringante dans le premier aperçu de Srini’s Ghost ; prêt à être le prochain biggie pan-indien de Sandalwood après KGF 2

L’acteur Kannada Shivarajkumar fête ses 60 ans aujourd’hui et à l’occasion de son anniversaire, les réalisateurs de son prochain film ont publié le premier regard de l’acteur du film. Ce film est un thriller d’action et s’intitule “Ghost”. Il sortira en langues kannada, tamoul, télougou, hindi et malayalam avec des acteurs de tous les secteurs. La renommée du film populaire “Birbal” Srini réalise ce film tandis que la maison de production populaire Sandesh Productions dirigée par le politicien et producteur Sandesh Nagraj finance ce projet passionnant de manière prestigieuse.

“Ghost” est réalisé dans un genre très intéressant, un thriller d’action. Cela fait un moment qu’un film de braquage n’a pas été tourné dans le cinéma Kannada, ce qui a intrigué Shivarajkumar. Il aimait le plus le point culminant et aimait aussi la technique de scénario unique dans laquelle Ghost est écrit. Le thème du film peut être lié à toutes les sections du public dans toutes les industries.

Kichha Sudeep a sorti le premier regard du film et a souhaité à Shivanna un très joyeux anniversaire. L’affiche est conçue d’une manière intrigante suscitant la curiosité sur le film. Le regard intense de Shivarajkumar tenant un pistolet attire sûrement l’attention et le revolver mélangé à une voiture donne une image claire du genre du film. Avec le projecteur, les motards, les voitures.. l’affiche est bien détaillée et prend les attentes un cran plus haut.

L’équipage de ‘Ghost’ comprend les meilleurs techniciens. Les auteurs de dialogues Masthi et Prasanna VM écrivent les dialogues de ce film. Masthi a écrit des dialogues pour des Blockbusters comme Tagaru et Salaga. Il est connu pour ses dialogues percutants et stimulants, tandis que Prasanna a écrit des dialogues pour “Birbal” de Srini, qui est considéré comme l’un des thrillers les mieux notés dans les films de Kannada, avec le plus récent artiste familial “Old Monk”. “Ghost” est produit par la grande maison de production Sandesh Productions qui a plusieurs super hits comme Airavata, Hatavaadi, Mannina Dhoni, Asura, Mommoga etc à son actif. L’art est de Shiva Kumar de renommée KGF. La musique est composée par le célèbre directeur musical Arjun Janya.

Le tournage du film débutera fin août.