Joyeux anniversaire Serena Williams, les joueuses de tennis les plus décorées de tous les temps

Serena Williams est souvent présentée comme la chèvre du tennis féminin. Son ascension a été si incroyable qu’elle pourrait inspirer d’innombrables films. Au cours d’une carrière de plus de deux décennies, Serena a captivé des millions de personnes à travers le monde avec son style de jeu agressif. Plus tôt ce mois-ci, le joueur de 40 ans a fait ses adieux au sport à l’US Open.

L’héritage glorieux de Serena sera l’impact qu’elle et sa sœur Venus ont eu sur les jeunes générations de femmes de couleur. Des personnalités comme l’ancienne championne de l’US Open Sloane Stephens, la finaliste de l’Open de France Coco Gauff et d’innombrables autres ont été inspirées par le tennis de Serena. À l’occasion de son 41e anniversaire, jetons un coup d’œil aux records de Serena et à ses réalisations étonnantes.

La plupart des titres du Grand Chelem en Open Era

Serena se vante du plus grand nombre de titres du Grand Chelem, 23, remportés par n’importe quel joueur, homme ou femme, à l’ère ouverte. Margaret Court, avec 24 ans, est la seule joueuse qui a plus de titres majeurs à son nom que Serena.

Le plus vieux champion du Grand Chelem de tous les temps

Serena Williams se produit sur certaines des plus grandes scènes depuis plus de deux décennies. Les experts se sont souvent émerveillés de la longévité de Serena et de sa volonté de grandeur. Elle détient le record de la joueuse la plus âgée à remporter un championnat du Grand Chelem. Serena a marqué l’histoire lorsqu’elle a triomphé à l’Open d’Australie 2017. Elle a réalisé l’exploit à l’âge de 35 ans, 4 mois et 2 jours.

gloire olympique

Serena est l’une des plus grandes olympiennes. L’Américaine a remporté trois médailles d’or en double aux Jeux olympiques, en partenariat avec sa sœur, Venus Williams. Aux Jeux olympiques de Londres en 2012, Serena a remporté sa première et unique médaille d’or en simple. La domination de Serena aux Jeux olympiques en dit long sur sa force mentale et sa résilience.

Chelem d’or en 2012

Elle a consolidé sa place parmi les plus grandes joueuses de tennis lorsqu’elle a terminé son Golden Slam. Pour enregistrer un Golden Slam en carrière, un joueur doit remporter les quatre tournois du Grand Chelem et l’or olympique dans la catégorie simple. Serena l’a fait aux Jeux olympiques de Londres en 2012 lorsqu’elle a écrasé Maria Sharapova en finale.

Troisième titre le plus élevé en tant que joueur le mieux classé

La grande joueuse de tennis s’est hissée huit fois au sommet du classement mondial WTA au cours de son illustre carrière pour un total de 319 semaines. Elle est troisième dans la liste de tous les temps de la plus longue durée en tant que numéro 1 mondiale.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici