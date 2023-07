Joyeux anniversaire PV Sindhu : un aperçu de la carrière spectaculaire d’Ace Indian Shuttler

ANNIVERSAIRE DE PV SINDHU : L’un des meilleurs joueurs de badminton à avoir représenté l’Inde, PV Sindhu fête ses 28 ans aujourd’hui. L’icône sportive du 21e siècle et sensation de badminton a remporté plusieurs titres nationaux et internationaux au cours de son illustre carrière. Avec deux médailles olympiques à son actif, la régularité de Sindhu au plus haut niveau est tout simplement étonnante. Elle a également réussi à remporter une médaille lors de sa première apparition aux Jeux du Commonwealth en 2014.

S’inspirant de Pullela Gopichand, Sindhu a choisi le sport à un âge naissant. Sindhu a même rejoint l’académie de Gopichand pour perfectionner ses compétences. Alors que Sindhu fête aujourd’hui son 28e anniversaire, il est temps de jeter un coup d’œil à ses réalisations mémorables.

Joyeux anniversaire PV Sindhu : Réalisations