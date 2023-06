Joyeux anniversaire PT Usha: La vie et la carrière d’un olympien indien

JOYEUX ANNIVERSAIRE PT USHA : Pilavullakandi Thekkeparambil Usha, plus connue sous le nom de PT Usha, fête aujourd’hui son 59e anniversaire. Considérée comme l’une des plus grandes athlètes indiennes de tous les temps, PT Usha est connue sous le surnom de reine de l’athlétisme. Au cours de son époque, de la fin des années 80 au début des années 90, PT Usha était parmi les femmes les plus rapides au monde. Elle a également détenu plusieurs records du monde et est récipiendaire de nombreux prix et distinctions. Jetons un coup d’œil à certaines de ses réalisations et à ce qu’elle fait maintenant dans sa vie.

1980 À 1990

PT Usha a participé aux Jeux olympiques de Moscou en 1980. La même année, elle a remporté quatre médailles d’or lors de la rencontre internationale sur invitation de Karachi. En 1985, PT Usha a été élu meilleur athlète ferroviaire. Elle est devenue la toute première athlète indienne à réaliser cet exploit dans l’histoire des chemins de fer indiens. Elle a également remporté cinq médailles d’or et une médaille de bronze aux Championnats d’Asie à Jakarta en 1985.

L’année suivante, elle remporte quatre médailles d’or et une de bronze aux Jeux asiatiques de Séoul. PT Usha a remporté quatre médailles d’or et cinq d’argent aux Championnats asiatiques de 1989 et aux Jeux asiatiques de 1990.

Aux Jeux asiatiques de Pékin en 1990, elle a obtenu trois médailles d’argent. PT Usha a annoncé sa retraite en 1990 mais a ensuite fait un retour dans le sport professionnel.

1990 À 1999

Elle a remporté une médaille d’argent aux Jeux asiatiques de l’année 1994 et une médaille de bronze à la rencontre internationale des permis à Pune la même année. En 1995, PT Usha a remporté une autre médaille de bronze aux Jeux SAF à Chennai et une autre de bronze à l’International Permit Meet à Pune.

L’année suivante, PT Usha a participé aux Jeux olympiques d’Atlanta. Elle a remporté une médaille d’or, une médaille d’argent et deux médailles de bronze lors de la rencontre asiatique d’athlétisme à Fukokova.

En 1999, PT Usha a remporté une autre médaille d’or et deux médailles d’argent aux Jeux SAF à Katmandou et une autre médaille d’or au Raja Balindra Singh International Athletic Meet à New Delhi.

Outre ces réalisations, PT Usha a également reçu le prix Arjuna en 1984. Un an plus tard, elle a reçu le prix Padma Shri.

En 2022, elle est devenue la première femme à devenir présidente de l’Association olympique indienne (IOA). Elle a également été la première olympienne à assumer le poste.