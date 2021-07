Joyeux anniversaire Priyanka Chopra : des célébrations de Diwali aux séances d’entraînement en couple, parcourez ses meilleurs moments avec son mari Nick Jonas ! | Nouvelles des gens

New Delhi: La star de Bollywood et icône mondiale Priyanka Chopra Jonas fêtera son 39e anniversaire dimanche 18 juillet depuis Londres, où elle est actuellement en poste. L’actrice a connu des décennies de gloire et de succès et de Bollywood et a maintenant établi sa marque en Occident avec plusieurs projets internationaux dans sa cagnotte. C’est une véritable superstar mondiale et une Wonderwoman pour avoir réalisé par elle-même de tels exploits montagneux. Elle a commencé en tant que gagnante du concours Miss Monde 2000 et est maintenant l’une des artistes les plus connues et les mieux payées.

Au cours de son parcours impressionnant et long, elle a également trouvé l’amour lorsqu’elle a rencontré le musicien américain Nick Jonas. Le duo s’est marié lors d’une somptueuse fête de mariage qui a eu lieu le 2 décembre 2018 à Jodhpur. Depuis lors, ils sont collés l’un à l’autre à travers vents et marées et il semble que leur amour n’a fait que se renforcer.

A l’occasion de son anniversaire, jetons un œil aux moments les plus mignons du couple puissant :

1. Le couple fête Diwali ensemble à Londres !

2. Priyanka célèbre la fête traditionnelle de Karva Chauth pour son mari Nick.

3. Vous vous souvenez quand Priyanka a dit que les pompes étaient son entraînement préféré ? C’est ce qu’elle voulait dire.

4. Retour sur le moment où Priyanka a écrit un message d’appréciation pour son beau Nick avec le selfie miroir le plus mignon de tous les temps!

5. Le duo a l’air absolument adorable ici alors qu’il se blottit avec son animal de compagnie.

La star mondiale sera vue dans la série de thrillers d’espionnage « Citadel », la comédie romantique « Text For You » et « Matrix 4 ». Priyanka figurera également dans une comédie de mariage indienne, qu’elle coproduit avec Mindy Kaling.

Joyeux anniversaire, Priyanka Chopra !