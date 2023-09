Joyeux anniversaire PM Narendra Modi : la star de Jawan Shah Rukh Khan, Kangana Ranaut, Akshay Kumar et bien d’autres envoient leurs vœux pour sa journée spéciale

Premier ministre de l’Inde, Narendra Modi fête son anniversaire le 17 septembre 2023. Il fête aujourd’hui ses 73 ans. Sur les réseaux sociaux, les internautes lui adressent de nombreux vœux. De nombreuses célébrités de Bollywood, ainsi que de l’industrie cinématographique du Sud, ont utilisé leur compte X (anciennement connu sous le nom de Twitter) pour rédiger une note destinée à l’honorable Premier ministre pour lui souhaiter ce jour spécial. La liste des célébrités comprend des stars comme Shah Rukh Khan, Kangana Ranaut, Akshay Kumar, Varun Dhawan, Ajay Devgn, Kajol, Mohanlal et bien d’autres.

Jawan La star Shah Rukh Khan s’est tournée vers X et a souhaité que Narendra Modi prenne un peu de temps dans son emploi du temps chargé pour profiter de sa journée. Akshay Kumar a partagé une photo avec le Premier ministre Narendra Modi et lui a souhaité une bonne santé. Kangana Ranaut a écrit une longue note pour le « leader le plus aimé au monde ». Varun Dhawan a écrit que le Premier ministre Narendra Modi « rugit comme un lion et le monde est ovationné ». Plus de célébrités comme Juhi Chawla, Rakesh Roshan, superstar du Sud

Mammootty et bien d’autres ont également souhaité au Premier ministre Narendra Modi.

Découvrez les tweets ci-dessous :

Joyeux anniversaire à l’hon. PM Shri @Narendra Modi ji !!! Passez une journée saine et joyeuse. Puissiez-vous prendre un peu de temps libre du travail et vous amuser un peu aussi. Meilleurs vœux. Shah Rukh Khan (@iamsrk) 17 septembre 2023

Joyeux anniversaire @Narendra Modi ji. Continuez à nous inspirer, année après année ? Je vous souhaite toujours une excellente santé, des prières et du bonheur. pic.twitter.com/9JTFeEJ71w Akshay Kumar (@akshaykumar) 17 septembre 2023

Joyeux anniversaire à notre honorable Premier ministre @Narendra Modi ji! Puisse votre vision d’une Inde plus forte continuer à prospérer et puisse cette année apporter de grandes réalisations. ?? Kajol (@itsKajolD) 17 septembre 2023

Joyeux anniversaire @Narendra Modi ji. Vous souhaitant un succès continu dans vos efforts incessants pour mener notre nation vers de plus hauts sommets ? Ajay Devgn (@ajaydevgn) 17 septembre 2023

Joyeux anniversaire au leader le plus aimé au monde, un homme ordinaire qui a atteint les sommets de l’autonomisation grâce à son travail acharné et sa persévérance et est devenu l’architecte de New Bharat. Vous n’êtes pas seulement un Premier ministre pour le peuple de Bharat, comme Lord Rama, votre nom est pic.twitter.com/Bkc8dufcAH Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 17 septembre 2023

Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à notre honorable Premier ministre, Shri Narendra Modi ji ! Puissiez-vous continuer à diriger notre nation avec force et dévouement. Votre vision et votre leadership nous inspirent tous. @Narendra Modi pic.twitter.com/BZsQLQqJnS Suniel Shetty (@SunielVShetty) 17 septembre 2023

Envoi de notre Hon. Premier ministre Shri. Narendra Modi Ji amour et meilleurs vœux pour son anniversaire ! Nous allons franchir d’autres étapes et rendre la nation plus fière !@Narendra Modi @PMOInde pic.twitter.com/9zH6uhygVO Mohanlal (@Mohanlal) 17 septembre 2023

Nous souhaitons au Premier ministre Narendra Modi un très joyeux anniversaire.