Joyeux anniversaire : Penticton Search and Rescue célèbre ses 50 ans au Gyro Park

Des membres de Penticton and District Search and Rescue lors de la fête du 50e anniversaire du groupe au Gyro Park à Penticton le 27 mai. (Logan Lockhart- Western News) Le dunk tank PENSAR du samedi 27 mai figurait parmi les nombreux favoris des personnes présentes. (Logan Lockhart – Western News) La journée comportait un barbecue et de la musique live. (Logan Lockhart – Western News) L’événement a été bien suivi de 11h à 13h (Logan Lockhart- Western News)

Il a fallu un rapide coup d’œil plus tôt cette année sur le mur à l’intérieur du bâtiment principal de Penticton and District Search and Rescue pour le samedi 27 mai à Gyro Park.

«Établi en 1973», lit-on.

Et à partir de là, les membres de PENSAR savaient que quelque chose de spécial devait être planifié pour honorer les 50 ans de l’équipe de sauvetage basée sur des bénévoles.

C’est selon le manager du groupe, Randy Brown, qui a aidé à organiser la fête d’anniversaire d’un demi-siècle du samedi après-midi à Gyro Park.

« C’est formidable de voir tout le monde ici en savoir plus sur ce que nous faisons et célébrer cette journée », a déclaré Brown, qui a passé les 11 dernières années à PENSAR.

La fête comprenait un groupe live, un barbecue et des jeux interactifs.

L’un des favoris des personnes présentes était le dunk tank, qui a vu les membres du groupe prendre l’engagement en faisant un don.

« Aujourd’hui, il s’agit de connecter les gens entre eux et de s’amuser », a déclaré Brown.

PENSAR a également organisé pour la première fois un tirage 50/50 lors de l’événement, le gagnant repartant avec plus de 700 $ en poche.

Brown dit que bien qu’il y ait eu des célébrations PENSAR dans le passé, samedi a marqué la plus grande fête du groupe à ce jour.

Jusqu’à maintenant, l’année a été occupée pour le groupe de recherche et de sauvetage.

Les membres ont répondu à deux appels différents le 25 avril : l’un impliquant une personne âgée disparue et l’autre nécessitant le sauvetage d’un utilisateur de VTT qui s’était retrouvé coincé dans la neige profonde au nord-est de Summerland.

@lgllockhart

[email protected]

CommunautéPentictonRecherche et sauvetage