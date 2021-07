Joyeux anniversaire Pearl V Puri ! tendances des acteurs de « Bepanah Pyaar » sur Twitter | Nouvelles des gens

New Delhi : L’acteur de télévision populaire Pearl V Puri a un an de plus aujourd’hui, c’est-à-dire le 10 juillet 2021.

Pearl a lancé sa carrière de mannequin et est apparu dans plusieurs publicités de marques célèbres, dont Maruti Ritz, Fair One Cream, Pizza Hut. Après quelques années, il se décide à poursuivre sa carrière d’acteur.

Il a fait ses débuts d’acteur à la télévision avec un second rôle dans « Dil Ki Nazar Se Khoobsurat » en 2013.

L’acteur est devenu célèbre avec un drame musical « Phir Bhi Na Maane…Badtameez Dil » aux côtés d’Asmita Sood. Il a également joué dans des émissions telles que « Meri Saasu Maa », « Naagarjuna – Ek Yoddha » pour n’en nommer que quelques-uns.

Il a obtenu sa plus grande pause avec la troisième saison de la franchise surnaturelle la plus réussie d’Ekta Kapoor, « Naagin ». Il est devenu plus populaire avec un thriller romantique « Bepanah Pyaar ».

En sa journée spéciale, jetons un coup d’œil à ce que ses fans ont à dire sur l’acteur.

CONTROVERSE PEARL V PURI

Pour les inconnus, récemment, Pearl a été arrêtée le 4 juin 2021 par la police de Mumbai après qu’une plainte a été déposée par une fille mineure contre l’acteur. L’affaire remonterait à 4 ans, semble-t-il. La jeune fille a allégué que Pearl avait pris des faveurs sexuelles de sa part sous prétexte d’obtenir son travail dans l’industrie de la télévision. Un tribunal de Vasai a envoyé l’acteur à 14 jours de détention judiciaire.

Il a été condamné en vertu de la section de la loi sur la protection des enfants contre les infractions sexuelles (POCSO). L’acteur a été arrêté en vertu de la section 376 AB de l’IPC, r/w POCSO Act 4, 8, 12,19, 21.

Pendant ce temps, plusieurs amis et collègues de l’industrie tels que Ekta Kapoor, Anita Hassanandani, Karishma Tanna, entre autres, se sont rendus sur les réseaux sociaux pour exprimer leur soutien à Pearl V Puri.

Actuellement, Pearl V Puri est en liberté sous caution.

Nous souhaitons à Pearl un très joyeux anniversaire !