Joyeux anniversaire Pawan Kalyan : le réalisateur Saagar K Chandra révèle ce qui rend l’acteur de Bheemla Nayak si spécial ; dit: ‘La façon dont il bouge…’

Le puissant Pawan Kalian fête son anniversaire aujourd’hui. L’acteur a 51 ans, mais un regard sur lui et vous serez obligé de vous frotter les yeux car il n’en a pas l’air plus de 30. Aujourd’hui encore, la star sud-indienne peut facilement donner du fil à retordre à n’importe quel jeune acteur. à la beauté. Eh bien, il est aussi le roi du box-office. Les fans attendent désespérément la sortie de ses films. Son dernier Bheemla Nayak avait fait sensation au box-office. Aujourd’hui, le jour de son anniversaire, le réalisateur Saagar K Chandra a révélé ce qui rend la star si spéciale.

Tout sur Pawan Kalyan et sa marque

Dans une interview avec IndianExpress.com, le réalisateur Saagar K Chandra s’est vanté du pouvoir de la marque Pawan Kalyan. Il a mentionné que l’acteur ajoute plus au personnage avec ses compétences et son talent. C’est au-delà de ce qu’un réalisateur peut faire sortir d’une star. Il a parlé de ses manières et a partagé que tout ce qu’il fait rend un personnage complet. Le cinéaste a été cité en disant: “Il ajoute certaines nuances au personnage qui est tout Pawan Kalyan. Donc, quand vous voyez une scène, cette superposition supplémentaire de 20 à 30% est son art et ses connaissances. La façon dont il bouge, son mouvement de la main, ses expressions complètent toutes ce personnage. Les choses qu’il ajoute à son personnage et au film, aucun réalisateur ne peut réellement vous le dire, un acteur doit le reconnaître et le livrer.

Le jour de l’anniversaire de Pawan Kalyan, les souhaits affluent de tous les coins pour la star. Mahesh Babu, Ravi Teja, Sai Dharam Tej, Chiranjeevi et bien d’autres se sont tournés vers leurs réseaux sociaux respectifs pour souhaiter la superstar. Beaucoup ont partagé des photos inédites et écrit des notes douces.

Bon anniversaire @PawanKalyan! Je vous souhaite toujours le meilleur de la santé, du bonheur et de l’épanouissement! Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) 2 septembre 2022

Nous souhaitons à Pawan Kalyan un très joyeux anniversaire.