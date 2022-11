Joyeux anniversaire, Omicron – Le New York Times

Cependant, une seule sous-variante ne gagne pas toutes les nouvelles mutations. Ben Murrell, biologiste informatique à l’Institut Karolinska de Stockholm, et ses collègues suivent plus de 180 sous-variantes d’Omicron qui ont indépendamment acquis des mutations les faisant croître plus rapidement que BA.5.

Ces sous-variantes passent par un processus que Charles Darwin a reconnu il y a environ 160 ans, appelé convergence. Darwin a noté comment les oiseaux et les chauves-souris ont développé indépendamment des ailes qui fonctionnent à peu près de la même manière. Aujourd’hui, les sous-variantes d’Omicron échappent indépendamment aux mêmes anticorps avec des mutations aux mêmes endroits sur leurs protéines de pointe.

La concurrence qui se déroule dans l’essaim de sous-variantes peut empêcher l’un d’entre eux de prendre le relais, du moins pour le moment. Aux États-Unis, le BA.5 autrefois dominant ne représente plus que 19% des nouveaux cas. Son descendant BQ.1 est passé à 28 %. Et BQ1.1., un descendant de BQ1, est la cause de 29 pour cent. Treize autres sous-variantes d’Omicron constituent le reste.

Mais ailleurs, d’autres sous-variantes montent en puissance. Singapour, par exemple, a connu une montée subite de XBB, un hybride de deux sous-variantes différentes de BA.2. Mais XBB est rare dans la plupart des autres régions du monde.

“La plupart de cela a juste à voir avec lequel on a ensemencé une zone en premier”, a déclaré Thomas Peacock, virologue à l’Imperial College de Londres.

Au fur et à mesure que chaque lignée gagne plus de mutations, moins de types d’anticorps agissent contre elles. Le mois dernier, Yunlong Cao, biochimiste à l’Université de Pékin, et ses collègues ont rapporté que le XBB et trois autres sous-variantes étaient devenus entièrement résistants aux anticorps dans les échantillons de sang de personnes vaccinées ou infectées par Covid.

Ce développement menace ce qui avait été l’une des défenses les plus importantes contre Covid : les anticorps monoclonaux. Pour créer ces traitements, les scientifiques ont prélevé du sang de patients Covid au début de la pandémie, isolé leurs anticorps les plus puissants et fabriqué un grand nombre de copies des molécules. Une formulation, appelée Evusheld, peut empêcher les personnes dont le système immunitaire est affaibli d’être infectées. Mais à mesure que les sous-variantes résistantes deviennent plus courantes, ces traitements ne fonctionneront plus.