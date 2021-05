Joyeux anniversaire Nawazuddin Siddiqui: l’histoire inspirante de Rags-to-Riches de l’acteur

Nawazuddin Siddique n’a pas besoin d’être présenté. Mais il fut un temps où il vivait dans la petite ville de Budhana, Muzaffarnagar, dans l’État de l’Uttar Pradesh – avec ses six frère et deux sœurs, – où même recevoir une éducation était un rêve exagéré et encore moins. aspire à être un acteur. Mais les frères et sœurs ont réussi à obtenir tout ce qu’ils pouvaient en termes d’éducation.

Cependant, les choses ont changé lorsque la famille des Nawaz a quitté le village à la recherche de meilleurs moyens de subsistance, alors que les armes pour lesquelles la ville était célèbre les faisaient craindre pour leur vie.

Après le déménagement de la famille, Nawazuddin a obtenu son diplôme d’une université à Haridwar et par la suite, a travaillé comme chimiste dans une entreprise pétrochimique à Baroda.

Plus tard, il a déménagé à Delhi et comme nous le savons tous maintenant, il a travaillé comme gardien à divers endroits. Mais sa véritable vocation était ailleurs. Bien sûr, les films! Ainsi, il a fréquemment visité les théâtres a commencé à participer à des pièces de théâtre. Par conséquent, il s’inscrit à l’École nationale d’art dramatique (NSD) et en sort diplômé en 1999.

Et bien qu’il ait obtenu son diplôme de l’un des instituts de théâtre les plus prestigieux du pays, le succès n’a pas suivi immédiatement, bien que ce soit surtout difficile pour lui après cette étape.

Nawaz, comme on l’appelle affectueusement, a joué de petits rôles dans divers films. Il a fait ses débuts à Bollywood en 1999 avec un petit rôle dans la vedette d’Aamir Khan «Sarfarosh». Plus tard, il a joué dans «Shool» de Ram Gopal Varma et dans le film de 2000 «Jungle», ainsi que dans «Munnabhai MBBS» de Rajkumar Hirani (2003). Entre 2002 et 2005, Nawaz était pour la plupart sans travail, mais il n’a jamais abandonné. Entre 2004 et 2007, Siddiqui a joué quelques autres rôles mineurs, notamment dans le film Black Friday. Et cette tendance s’est poursuivie jusqu’au film ‘Pepli Live’ de 2010 dans lequel Nawaz a essayé le rôle d’un journaliste qui a été largement reconnu. Ensuite, sa performance dans Patang de Prashant Bhargava: le cerf-volant a été saluée par le critique de cinéma Roger Ebert, qui a déclaré que le rôle «a transformé son style d’acteur».

Par la suite, il n’y a pas eu de retour en arrière pour Nawazuddin. «Gangs Of Wasseypur», «Talaash: La réponse se trouve à l’intérieur», «La boîte à lunch», «Kick», «Badlapur», «Bajrangi Bhaijaan», «Raees», «Manto», sont quelques-uns des films qui ont suivi.

Dans une précédente interview avec DNA, Nawazuddin avait parlé des réactions de ses amis et de sa famille sur sa célébrité. Il avait dit: « C’est un sentiment de satisfaction parce que je leur ai prouvé qu’ils avaient tous tort. Tous ont dit ‘kya hero banega (comment va-t-il devenir un héros)’ quand je suis parti. Quand je reviens maintenant, ils disent ‘isne toh karke dikhaya (il l’a fait) ‘. Je l’ai rendu possible. «

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà pensé à abandonner, il a répondu: « Tant de fois j’ai eu l’impression de perdre mon temps parce que les choses ne fonctionnaient tout simplement pas. Mais je ne pouvais même pas revenir en arrière. Que ferais-je là-bas? J’ai passé tout mon temps la vie agissant et je ne connais pas d’autre travail. De plus, j’avais peur que mes amis me taquinent. Arrey hero banne gaya tha, wapas laut aaya (il était devenu acteur et est revenu sans rien). «

Et ainsi, de faire des pièces de théâtre, d’agir comme un accessoire dans des films pour décrocher le rôle du protagoniste et endosser un film entier, l’histoire des chiffons à la richesse de Nawazudddin est pour les générations à venir.