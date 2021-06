Joyeux anniversaire Mithun Chakraborty : Faits moins connus sur « Indian Jackson » | Nouvelles des gens

New Delhi: L’acteur vétéran hindi et bengali Mithun Chakraborty a eu 71 ans mercredi 16 juin. L’acteur est également connu sous le nom d' »Indian Jackson » en raison de ses mouvements de danse stellaires et est également un homme politique, chanteur, producteur, écrivain, présentateur de télévision et homme d’affaires en plus d’être acteur.

Voici quelques faits moins connus sur l’acteur:

1. Mithun a fait ses débuts d’acteur avec un film hindi Mrigayaa en 1976, et a également reçu le prestigieux National Film Award du meilleur acteur la même année.

2. Mithun Chakraborty bénéficie d’un grand nombre de fans en Russie et ses numéros de danse comme « Jimmy, Jimmy, Jimmy, Aaja, Aaja, Aaja » du film Disco Dancer (1982) sont très populaires là-bas.

3. Mithun Chakraborty a eu une carrière incroyable dans le showbiz. L’acteur détient le record du monde du nombre maximum de sorties de films en une seule année. Mithun da avait 19 films sortis en 1989.

4. Mithun da a une bande dessinée basée sur lui-même appelée Jimmy Zhinchak, Agent of DISCO, sortie en 2008.

5. À ses débuts, Mithun Chakraborty était un lutteur et avait également remporté le championnat de lutte de l’État du Bengale occidental dans la catégorie junior.

6. Mithun da a une ceinture noire graduée en arts martiaux.