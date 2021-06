Joyeux anniversaire Michael Phelps, l’athlète le plus décoré avec 28 médailles aux Jeux Olympiques

La légende américaine Michael Phelps n’est pas seulement le plus grand nageur de tous les temps, mais aussi l’athlète le plus décoré de l’histoire des Jeux Olympiques, avec 28 médailles dans sa cagnotte sur cinq Jeux d’été. Phelps a stupéfié le monde aux Jeux olympiques de 2000 en se qualifiant pour les Jeux de Sydney à l’âge de 15 ans. Même s’il n’a remporté aucune médaille lors de sa première apparition, sa qualification pour les Jeux d’été à l’âge de 15 ans était un record en soi.

Il est ensuite devenu le plus jeune nageur masculin à être sélectionné dans l’équipe olympique américaine de natation en 68 ans, depuis Ralph Flanagan en 1932. Phelps a terminé à la cinquième place du 200 mètres papillon.

Phelps a remporté de nombreux records et distinctions au cours de sa carrière. Cependant, avec son exploit, la longévité de sa carrière fait de lui le plus grand nageur de toutes les époques. Phelps est né le 30 juin 1985 à Baltimore, Maryland et a commencé à nager à l’âge de sept ans. Après avoir fait de la natation professionnelle, il a remporté plusieurs prix dans de nombreuses compétitions dans plusieurs groupes d’âge.

Phelps a également eu l’avantage de s’entraîner sous la direction du grand Bob Bowman dès son plus jeune âge. Bowman a été le premier à voir le talent de Phelps en natation. Plusieurs experts olympiques pensent que Phelps est fait pour la natation – son grand corps, ses grands pieds et ses larges épaules.

1. Phelps détient également les records du plus grand nombre de médailles dans l’histoire des Jeux olympiques – 28 dans cinq épreuves (des Jeux olympiques de 2000 aux Jeux de Rio 2016).

2. Phelps détient également le record du plus grand nombre de médailles d’or olympiques – 23. Il a également deux médailles de bronze et trois médailles d’argent dans son cabinet.

3. Phelps a fait sa première apparition aux Jeux olympiques de Sydney 2000, où il est devenu sans modèle.

4. Aux Jeux d’Athènes de 2004, il a remporté six médailles d’or ((100 m papillon, 200 m papillon, 400 m quatre nages, 4×200 m nage libre, 4×100 m quatre nages) et deux de bronze (200 m nage libre, 4×100 m style libre).

5. Aux Jeux olympiques de Pékin 2008, Phelps a remporté un record de huit médailles d’or.

Voici la liste des événements dans lesquels Phelps a excellé :

je. 200 m papillon — 1:52.03 WR

ii. 200m libre — 1:42.96 WR

iii. 200 m IM — 1:54.23 WR

iv. 400m IM — 4:03.84 WR

v. 100m papillon – 50,58 OU

vi. Relais 4x100m libre — 3:08.24 WR (+AR au départ)

vii. Relais 4x200m libre — 6:58.56 WR

viii. Relais 4x100m quatre nages — 3: 29.34 WR

6. Aux Jeux olympiques de 2012, Phelps a remporté quatre médailles d’or (100 m papillon, 200 m quatre nages, 4 × 200 m nage libre, 4 × 100 m quatre nages) et deux médailles d’argent (200 m papillon, 4 × 100 m nage libre).

7. Lors de sa dernière apparition dans le plus grand festival sportif – les Jeux de Rio – il a décroché cinq médailles d’or (200 m papillon, 200 m quatre nages, 4×100 m nage libre, 4×200 m nage libre, 4×100 m quatre nages) et une médaille d’argent (100 m papillon).

