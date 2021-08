Joyeux anniversaire Meghan Markle : puiser dans sa déclaration de style alors qu’elle fête ses 40 ans ! | Nouvelles des gens

New Delhi: Actrice devenue duchesse de Sussex, Meghan Markle a toujours été une icône de style. Elle n’a jamais vraiment déçu les fans avec ses choix de tenues.

Avant de se marier avec le sang royal, Meghan était présente sur les réseaux sociaux en raison de ses prouesses d’actrice et était également appréciée pour son sens de la mode. Parallèlement à « The Tig », elle a également lancé deux lignes de vêtements. Et avec sa carrière d’actrice florissante en tant que « Rachel Zane » dans « Suits », elle s’est impliquée dans des œuvres caritatives en se concentrant sur les problèmes des femmes et la justice sociale.

Alors que Meghan fête ses 40 ans, jetons un coup d’œil à certaines de ses déclarations de style.

Couleurs audacieuses – Nous avons vu Meghan porter des couleurs vives et vives allant du bleu et du vert au rouge et au violet. Elle réussit toujours à avoir l’air fabuleuse et gracieuse.

Jupes et chemises – C’est une combinaison qui définit son style personnel. La combinaison de chemises et de jupes est une combinaison de Meghan qui a toujours l’air parfaite. Que ce soit en cuir ou une jupe plissée, cette combinaison par elle ne se trompe jamais.

Jean décontracté – Nous avons vu Meghan porter du denim comme tenue décontractée et elle finit toujours par avoir l’air d’une femme aussi chic et élégante. Des vestes en jean aux jeans ajustés, elle les fait tous fonctionner en harmonie.

Manteaux et trenchs – Une tenue royale au travail n’est jamais complète sans un manteau ou un trench. Meghan adore associer un blazer, un manteau ou un trench à ses tenues. Les rendre plus formels et officiels.

Amant de la pompe poursuivi – Elle a souvent été vue portant des Sued Pumps lors de cérémonies royales et de réunions officielles. La seule chose qui change est soit la hauteur de son talon, soit la couleur de ses escarpins.

Tenues une pièce – Que ce soit son ajustement au flair ou aux robes de ceinture, elle a toujours l’air magnifique dans toutes. Meghan porte beaucoup de robes une pièce pour son travail officiel et royal avec des silhouettes épurées et élégantes.

Plus tôt cette année, dans une interview explosive avec Oprah Winfrey, tournée près de la nouvelle maison du prince Harry et de Meghan Markle en Californie, ils ont dévoilé leur décision de prendre du recul en tant que membres de la famille royale de première ligne et s’ils regrettaient de s’éloigner.

Je souhaite à Meghan Markle un très joyeux anniversaire !