Joyeux anniversaire Madhuri Dixit! Top 5 des numéros de danse emblématiques des filles Dhak-Dhak à ne pas manquer | Actualités musicales

L’actrice de Bollywood Madhuri Dixit n’est pas seulement une incarnation de la beauté, mais aussi une interprète brillante et une danseuse qualifiée de Kathak. La « fille Dhak-Dhak » qui a un an de plus aujourd’hui (15 mai), 2021, est née à Mumbai et a fait ses débuts d’actrice avec le drame de Rajshri Productions « Abodh » en 1984. Mais c’est son film « Tezaab » qui a donné sa popularité en 1988.

Par conséquent, à l’occasion du 54e anniversaire de Madhuri Dixt Nene, promenons-nous dans le passé sur certains de ses numéros de danse les plus emblématiques:

Dhak Dhak Karne Laga

Cette chanson célèbre est de la sortie 1992 ‘Beta’ qui a été dirigée par Indra Kumar et avait également Anil Kapoor à ses côtés. La chanson est devenue si populaire que les gens ont commencé à l’appeler la fille «Dhak-Dhak».

Ek Do Teen

Ce film romantique mettait également en vedette Anil Kapoor et Madhuri Dixit dans des rôles principaux. La chanson était tirée du film ‘Tezaab’, réalisé par N Chandra en 1988.

Choli Ke Peeche Kya Hai

Cela reste l’un de ses sommets en carrière. La piste est de «Khalnayak» avec Sanjay Dutt. Le film a été réalisé par Subhash Ghai et avait également Jackie Shroff dans le rôle principal.

Chane Ke Khet Mein

Cette chanson était tirée du film «Anjaam» et a été libérée en 1994. Dirigée par Rahul Rawail et avait également Shah Rukh Khan dans le rôle principal.

Dola Re Dola

Le réalisateur 2002 de Sanjay Leela Bhansali a une place spéciale dans le cœur de chacun car il avait deux beautés emblématiques de Bollywood – Madhuri Dixit Nene et Aishwarya Rai Bachchan dans la chanson. Cette chanson «Devdas» est toujours l’une des préférées des fans. Le film a également joué Shah Rukh Khan dans le rôle principal et il est devenu très populaire parmi les cinéphiles.

Madhuri est devenu célèbre avec des films comme «Saajan», «Khalnayak», «Hum Aapke Hain Koun» et «Dil To Pagal Hai» entre autres.

Elle s’est mariée avec le Dr Sriram Nene le 17 octobre 1999 et a d’abord déménagé aux États-Unis avec lui. Cependant, après un bref haïtus, l’actrice a décidé de faire un retour et nous lui en sommes reconnaissants!

Nous souhaitons à Madhuri Dixit un très joyeux anniversaire!