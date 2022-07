Joyeux anniversaire Kriti Sanon: la star d’Adipurush passera sa journée spéciale avec son Shehzada, Kartik Aaryan – voici comment

Kriti Sanon a amassé un nombre important de fans grâce à une très bonne filmographie et à des performances louables. En une courte carrière, la star a fait partie d’un bon nombre de tubes comme HéropantiBAreilly Ki Barfi, Luka Chupi et Maison pleine 4 ainsi que l’immense succès du film OTT, Mimi. Et son stock devrait augmenter avec sa prochaine liste, y compris Bhédiya, Ganapath, Adipurush et Shehzada. Venons-en maintenant au point principal pour lequel nous sommes ici demain, 27 juillet. Pour les non-initiés, la date est très spéciale pour tous Fans de Kriti Sanon comme c’est elle date d’anniversaire. Et nous savons comment Kriti Sanon a l’intention de célébrer sa journée spéciale.

Kriti Sanon aura un anniversaire de travail sur les plateaux de Shehzada

Entertainment News qui fait le tour suggère que ce sera un anniversaire de travail exceptionnel pour Kriti Sanon. Apparemment, elle est actuellement enfermée avec les acteurs et l’équipe de Shehzada, et il n’y a aucun moyen pour l’actrice de revenir à temps pour être avec ses amis et sa famille lors de sa journée spéciale. Une source bien placée proche de l’unité de Shehzada a révélé que les acteurs et l’équipe du film sont actuellement basés à Haryana, et devront continuer à tourner dans l’état en Kritil’anniversaire de et au-delà. Eh bien, nous sommes sûrs que Kartik Aaryan et le reste de l’équipe Shehzada ont quelque chose de bien prévu pour elle dans leurs manches, n’est-ce pas ?

Kriti Sanon jongle simultanément avec plusieurs projets

Avec Shehzada, Kriti Sanon est également profondément engagée dans ses missions pour Adipurush, Bhediya et Ganapth. Elle est actuellement l’une des actrices les plus occupées de l’industrie et fait également partie des rares à jongler simultanément avec plusieurs films. Eh bien, nous souhaitons à l’actrice un très joyeux anniversaire à l’avance.