Joyeux anniversaire Kirron Kher : Anupam Kher partage des photos inédites de l’acteur avec Bradley Cooper et Robert De Niro | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice et politicienne Kirron Kher a eu un an de plus le 14 juin. Son mari et acteur vétéran Anupam Kher s’est rendu sur ses comptes de médias sociaux pour souhaiter à sa femme bien-aimée qui a eu 69 ans, avec un long message pâteux.

L’acteur a également publié une série de photos de Kirron, dont certaines mettaient en vedette des personnalités comme le Dalaï Lama, Bradley Cooper et Robert De Niro. Il a également partagé une grande photo de groupe de famille et une photo de lui-même et de Kirron, une photo de l’actrice au parlement entre autres.

« Joyeux anniversaire ma chérie #Kirron !! Que Dieu vous donne une vie longue et saine. Que le Tout-Puissant vous accorde tout le bonheur du monde », a écrit l’acteur.

Il a également écrit sur les nombreuses qualités de sa femme, pour lesquelles elle est aimée de tous. « Partout dans le monde, les gens vous aiment pour la personne que vous êtes ! Vous êtes honnête, juste, sincère et franc ! Vous faites face à toutes les situations de la vie avec une force et une grâce intérieures incroyables ! Restez en bonne santé et en sécurité! Amour et prières toujours! @kirronkhermp #Anniversaire #SpecialDay #14thJune #Family #MemberParliament #Actress #ColThakarSingh #DalaiLama #RobertDeNiro #BradleyCooper.

L’acteur Anil Kapoor a également publié un message d’anniversaire pour Kirron sur ses comptes de réseaux sociaux.

« Joyeux anniversaire ma belle amie, je te souhaite tout le bonheur que ton cœur peut contenir. Voici une autre année fabuleuse de la vie! Tu es simplement le meilleur! @kirronkhermp », a écrit l’acteur.

La talentueuse actrice suit actuellement un traitement contre le cancer après avoir reçu un diagnostic de myélome multiple.

En parlant plus tôt de la santé de Kirron au Times of India, Anupam a déclaré : « La santé de Kirron s’améliore. C’est un traitement difficile. Elle dit souvent que le confinement et la situation du COVID ont rendu les choses difficiles. Les patients qui suivent ce traitement ont besoin de quelque chose pour se distraire. Elle ne peut pas sortir ou rencontrer des gens, mais la bonne partie est que Kirron est sur la bonne voie pour une meilleure santé.