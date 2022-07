Joyeux anniversaire Kiara Advani : Saviez-vous que l’actrice de JugJugg Jeeyo avait joué dans un film d’Akshay Kumar bien avant Good Newwz ?

Kiara Advani fête son 39e anniversaire aujourd’hui, 16 juillet. L’actrice a traversé un certain voyage dans Bollywood d’un nouveau venu peu confiant à cimenter sa place en tant que nom quelque peu bancable et étoile montante rapide seulement en quelques années depuis qu’elle Les débuts de Bollywood sur grand écran, sans parler de faire asseoir le public, de la remarquer et de l’accepter comme l’un des jeunes visages les plus talentueux à l’écran. Sur Kiara Advanil’anniversaire de, lançons un peu de trivia là-bas pour vous tous Les fans de Kiara Advani sur l’un de ses premiers rôles au cinéma dans le cinéma hindi.

Kiara Advani dans un film d’Akshay Kumar bien avant Good Newwz

Donc, nous savons tous que Kiara Advani et Akshay Kumar avait créé de la magie à l’écran en 2019 avec Good Newwz l’un des plus grands succès de l’actualité du divertissement de cette année avec leur timing comique individuel et surtout leurs scènes ensemble. Ils ont ensuite joué ensemble dans le OTT film Laxmiqui n’a pas été aussi bien reçu, mais a néanmoins enregistré d’excellents chiffres le jour de sa première sur Star Disney. Avant ces deux films cependant, Kiara avait fait ses débuts dans un petit film intitulé Fugly en 2014, produit par Akshay Kumar, dont peu de gens sont au courant.

Kiara Advani fait ses débuts à Bollywood

Kiara Advani a eu un début très humble et quelque peu châtiant à Bollywood avec Fugly alors que le film a coulé au box-office, arrivant et disparaissant dans les salles sans laisser de trace. Cela étant dit, le producteur Akshay Kumar avait pris un énorme risque avec un quatuor de nouveaux venus dans le film, et cela a finalement porté ses fruits à sa manière car aujourd’hui, l’industrie a reçu une étoile montante et une actrice douée sous la forme de Kiara Advani.