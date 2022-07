Joyeux anniversaire Katrina Kaif : Quand l’actrice de Tiger 3 a fait pleurer tout Bollywood avec son discours émouvant [Watch Video]

Katrina Kaif fête son 39e anniversaire aujourd’hui, 16 juillet. La star a traversé un voyage à Bollywood d’un outsider de rang à l’un des plus grands A-listers depuis de nombreuses années, forgeant son chemin comme l’une des actrices les plus améliorées et les stars les plus aimées de l’industrie. Sur Anniversaire de Katrina Kaif, revenons sur l’un de ses premiers moments de retour en arrière, lorsqu’elle a fait pleurer tout Bollywood lors d’une cérémonie de remise de prix. Encore novice, fraîchement sortie de son premier succès commercial, Maine Pyaar Kyu Kiya, Katrina Kaif est monté sur scène et avait dit : « Ma mère vient de Londres, mon père est indien. C’est donc un mélange des deux mondes. Mais cette industrie a été pour moi l’industrie la plus accueillante. J’ai trouvé ma famille, j’ai trouvé mon place dans la vie. J’ai trouvé ma maison. Cette industrie signifie tout pour moi. Merci beaucoup pour votre amour, votre soutien. Tous ceux qui sont ici ce soir, tous ceux qui ont regardé mon film et en ont fait des succès. Merci vous tellement et je souhaite que tous vos rêves se réalisent ainsi que les miens se réalisent ce soir.” Regardez l’intégralité de l’interview vidéo de Katrina Kaif ci-dessus…