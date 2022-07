Joyeux anniversaire Katrina Kaif : le sweat orange cool de l’actrice de Tiger 3 qu’elle portait avant de partir aux Maldives avec Vicky Kaushal coûte autant qu’un téléphone haut de gamme

Katrina Kaif fête son 39e anniversaire aujourd’hui, 16 juillet. La star a traversé un voyage à Bollywood d’un outsider de rang à l’un des plus grands A-listers depuis de nombreuses années, forgeant son chemin comme l’une des actrices les plus améliorées et les stars les plus aimées de l’industrie. Sur Anniversaire de Katrina Kaif, plongeons dans l’une des autres choses pour lesquelles la magnifique dame est connue en plus de ses films, son sens de la mode impeccable. Cette fois, nous allons vérifier les détails du sweat-shirt orange cool et tendance Katrina Kaif porté avant de partir pour Maldives avec mon mari Vicky Kaushal sur son spécial date d’anniversaire va-t-en.

Coût du sweat-shirt orange Katrina Kaif

Katrina Kaif était visiblement optimiste, même derrière elle Masque COVID-19comme elle a été repérée à Aéroport de Bombay avant de prendre son vol pour les Maldives avec son mari Vicky Kaushal, quelques jours avant son anniversaire. La Tigre 3 l’actrice est restée simple avec un jean bleu foncé uni et un sweat-shirt orange sans fioritures, mais elle avait l’air super cool compte tenu de sa confiance et de son aura pour même rendre le look banal majestueux. Cela étant dit, le prix de son sweat-shirt orange fera exploser vos yeux et vous laissera bouche bée. Il coûte 513,15 $, ce qui revient à 40 990 une fois converti le prix d’un téléphone mobile haut de gamme d’une bonne marque.