Joyeux anniversaire Katrina Kaif : Connaissez ces faits époustouflants sur l’actrice ! | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice de Bollywood Katrina Kaif aura un an de plus vendredi (16 juillet) et arrivera à la fin de la trentaine avec plus de grâce que jamais ! L’actrice a eu une longue et illustre carrière à Bollywood et a parcouru un long chemin depuis l’apprentissage du dialecte indigène jusqu’à l’apprentissage des ficelles du métier. La poupée Barbie B-Town a eu des films à succès, a remporté quatre nominations aux Filmfare Awards, a créé une énorme base de fans et a maintenant sa propre entreprise de maquillage! Étant donné qu’elle est une personnalité publique, vous pourriez supposer que vous savez tout d’elle, mais saviez-vous qu’elle a été scolarisée à la maison pendant longtemps ? Nous ne le pensions pas !

À l’occasion de la célébration de son anniversaire, jetons un coup d’œil à quelques faits intéressants et moins connus sur l’actrice :

1. Bien que nous la connaissions sous le nom de Katrina Kaif, son vrai nom est Katrina Turquotte. L’actrice avait délibérément changé son nom de famille pour que les gens le prononcent plus facilement.

2. L’actrice est née à Hong Kong et a vécu dans divers pays avant de déménager à Londres – sa dernière étape avant de déménager en Inde.

3. Elle a sept frères et sœurs – trois sœurs aînées, trois sœurs cadettes et un frère aîné. Elle et ses frères et sœurs ont été scolarisés à la maison car ils ont très souvent changé de pays.

4. Son voyage à Bollywood a commencé lorsque le cinéaste indien Kaizad Gustad l’a repérée lors d’un défilé de mode à Londres et l’a choisie dans son premier film « Boom » en 2003. Cependant, le film n’a pas bien fonctionné au box-office.

5. Comme elle a vécu à Londres avant de déménager en Inde, les gens ont tendance à supposer qu’elle a grandi dans le pays. Cependant, elle n’y vivait que depuis 3 ans.

6. L’actrice a révélé que la raison pour laquelle elle et sa famille avaient déménagé si fréquemment était due au dévouement de sa mère pour des causes sociales. Cela signifiait qu’ils déménageraient à différents endroits pour les causes samaritaines.

7. Les films les plus rentables de Kaif, « Ek Tha Tiger » (2012), « Dhoom 3 » (2013) et « Tiger Zinda Hai » (2017) et « Bharat » (2019) figurent parmi les films indiens les plus rentables de tous les temps.

Joyeux anniversaire, Katrina Kaif !